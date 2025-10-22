به گزارش خبرنگار ایلنا،حامد میرانی، که سال‌هاست در جنوب و استان های غربی کشور به ویژه در حوزه توانمندسازی فرهنگی و رسانه‌ای جوانان فعالیت دارد، در نشست تخصصی با موضوع «سواد رسانه‌ای و آینده ارتباطات دیجیتال»، بر نقش آگاهی‌بخشی در ارتقای سلامت روانی و اجتماعی کاربران تأکید کرد.

میرانی با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی در زندگی روزمره مردم گفت: سواد رسانه‌ای، فقط دانستن ابزارها نیست؛ بلکه یعنی توانایی فهم درست، تحلیل دقیق و واکنش آگاهانه نسبت به محتوایی که هر روز در شبکه‌های اجتماعی با آن روبرو می‌شویم. امروز هر کاربر اینترنت، هم مصرف‌کننده است و هم تولیدکننده محتوا، و این یعنی مسئولیت ما چند برابر شده است.

این فعال رسانه‌ای و کارشناس آموزش‌های فضای مجازی افزود: در تمام استان های کشور که جمعیت جوان و پویایی دارد، بستر بسیار خوبی برای آموزش سواد رسانه‌ای فراهم است وخوشبختانه استقبال خوبی از دوره‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی در این حوزه دیده می‌شود که نشان می‌دهد جامعه ما آماده ارتقای درک رسانه‌ای خود است.

میرانی تأکید کرد: تقویت سواد رسانه‌ای به کاهش آسیب‌های فضای مجازی، افزایش اعتماد اجتماعی، و شکل‌گیری گفت‌وگوی سالم در بستر آنلاین کمک می‌کند.

وی ادامه داد:فضای مجازی اگر با آموزش صحیح همراه باشد، به یک فرصت بزرگ برای رشد فردی و اجتماعی تبدیل می‌شود. ما باید نگاه تهدیدمحور را کنار گذاشته و به توانمندسازی فکر کنیم.

میرانی از نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی خواست تا با همراهی و همکاری گسترده‌تر، مسیر آگاهی‌بخشی در حوزه فضای مجازی را هموارتر کنند.

این فعال رسانه‌ای و کارشناس آموزش‌های فضای مجازی گفت:ما در سراسر کشورمان جوانان خلاق و خوشفکری داریم که به قدری خلاق و آینده نگر هستند که می توانیم در زمینه های تخصصی و مهم از آن ها کمک بگیریم.

انتهای پیام/