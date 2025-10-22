قتل پدربرزرگ در ساوه / شناسایی و دستگیری قاتل در کمتر از 24 ساعت
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از وقوع یک جنایت خانوادگی در این شهرستان خبر داد و گفت: شخصی که به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به قتل پدر بزرگ خود کرده بود در کمتر از 24 ساعت در یکی از روستاهای اطراف ساوه شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مجتبی جمالی افزود: روز دوشنبه خبری مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی در یکی از محلههای شهرستان ساوه به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعلام شده و بلافاصله نزدیکترین واحد پلیس که در نزدیکی محل حادثه استقرار داشت، برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای اولیه مشخص شد که این درگیری به دلیل اختلافات خانوادگی بوده و متأسفانه پیش از حضور عوامل پلیس قاتل که فردی 35 ساله بود، پدر بزرگ خود را مجروح کرده است. متأسفانه شخص مجروح شده پیش از رسیدن عوامل امدادی فوت کرده بود.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه به فرایند دستگیری قاتل این جنایت اشاره کرده و اظهار داشت: با حضور به موقع مأموران قاتل که پس از وقوع جرم از صحنه متواری شده بود با اقدامات پلیس در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان دستگیر شده و برای انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل شد.