خبرگزاری کار ایران
انفجار گاز خانگی در آمل؛ یک کشته و هفت مصدوم برجا گذاشت

انفجار آبگرمکن در آمل موجب مرگ یک زن و مصدومیت هفت نفر شد. مصدومان پس از دریافت درمان‌های اولیه به ساری منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی اورژانس مازندران اعلام کرد که در ساعت ۱۴ و ۱۷ دقیقه امروز خبر حادثه انفجار به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد و سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه در شهرستان آمل اعزام شدند.

در این حادثه که گفته شد بر اثر انفجار آبگرمکن منزل اتفاق افتاد، یک خانم در دم جان باخت و ۷ نفر مصدوم شدند.

همه مصدومان پس از اعزام به بیمارستان ۱۷ شهریور شهرستان آمل و انجام اقدامات اولیه با انجام هماهنگی‌های لازم با بالگرد و اتوبوس آمبولانس به مرکز سوختگی زارع در شهرستان ساری منتقل شدند.

 

