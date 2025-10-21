انفجار گاز خانگی در آمل؛ یک کشته و هفت مصدوم برجا گذاشت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی اورژانس مازندران اعلام کرد که در ساعت ۱۴ و ۱۷ دقیقه امروز خبر حادثه انفجار به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد و سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه در شهرستان آمل اعزام شدند.

در این حادثه که گفته شد بر اثر انفجار آبگرمکن منزل اتفاق افتاد، یک خانم در دم جان باخت و ۷ نفر مصدوم شدند.

همه مصدومان پس از اعزام به بیمارستان ۱۷ شهریور شهرستان آمل و انجام اقدامات اولیه با انجام هماهنگی‌های لازم با بالگرد و اتوبوس آمبولانس به مرکز سوختگی زارع در شهرستان ساری منتقل شدند.

انتهای پیام/