کشف و ضبط ۲۰ قطعه شی باستانی مربوط به سه دوره صفوی در شهرستان دورود

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتظامی دورود با اشراف اطلاعاتی از نگهداری مقادیری اشیای تاریخی توسط فردی در یکی از روستاهای اطراف این شهرستان، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی دورود با هماهنگی قضائی در بازرسی از مخفیگاه فرد مورد نظر ۲۰ قطعه اشیای باستانی کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است تصریح کرد: قاچاق آثار باستانی تاراج فرهنگ و تاریخ کشور است و از شهروندان انتظار می‌رود در صورت شناسایی افراد سودجو مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

غفلت کوچک در رانندگی، ۳ قربانی گرفت

سرهنگ «یداله نادری» در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: حوالی ساعت‌های ابتدایی صبح امروز (سه‌شنبه ۲۹ مهر)، یکدستگاه سواری ساینا که از سمت الشتر به طرف خرم‌آباد در حرکت بود، به دلیل بی‌احتیاطی راننده وعدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، از مسیر اصلی خود منحرف شد.

وی افزود: متأسفانه این خودرو پس از انحراف، با گاردریل وسط راه برخورد کرده و به دلیل ضعف استحکام و تک‌رشته‌ای بودن گاردریل، از آن عبور کرده و وارد مسیر مخالف شد. این انحراف ناگهانی منجر به برخورد شدید با یکدستگاه سواری پژو کرایه که در مسیر خرم‌آباد به الشتر در حرکت بود، شد.

سرهنگ نادری با ابراز تأسف از این حادثه تلخ افزود: در پی این برخورد، ۳ نفر از سرنشینان سواری پژو در دم جان خود را از دست دادند و ۲ نفر سرنشین دیگر به همراه راننده و یک سرنشین خودرو ساینا مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در خصوص علل وقوع حادثه گفت: در بررسی‌های کارشناسان فنی پلیس راه استان، علت اولیه تصادف، بی‌احتیاطی وعدم توانایی راننده سواری ساینا در کنترل وسیله نقلیه تشخیص داده شد. با این حال، نامناسب بودن ساختار گاردریل میانی جاده، فقدان استحکام لازم وعدم ترمیم مطلوب آن نیز به عنوان عامل مؤثر در عبور خودرو از مانع و وقوع برخورد شاخ به شاخ در نظر گرفته شد.

سرپرست پلیس راه استان در پایان، با صدور یک هشدار جدی به رانندگان گفت: رانندگان همواره به خاطر داشته باشند که حوادث جاده‌ای، صرفاً بر اثر یک غفلت کوچک و تخطی از سرعت مطمئنه رقم می‌خورد و می‌تواند نتایج تلخ و جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد، کماکان توصیه می‌گردد با رعایت کامل مقررات، به ویژه سرعت مطمئنه، به ایمنی محورها کمک کرده و از بروز چنین حوادث دلخراشی پیشگیری کنند.

انتهای پیام/