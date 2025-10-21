خبرگزاری کار ایران
تعداد مصدومان زلزله سپیدان به هشت نفر رسید

تعداد مصدومان زلزله سپیدان به هشت نفر رسید
کد خبر : 1703386
روابط عمومی سازمان اورژانس فارس شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد: زمین لرزه سپیدان هشت مصدوم داشت که ۶ نفر به دلیل اضطراب ناشی از زمین‌ لرزه، در محل به‌ صورت سرپایی درمان شدند و ۲ نفر دیگر که هنگام خروج از منزل بر اثر افتادن روی زمین (سقوط هم‌ سطح) دچار آسیب شده بودند.

به گزارش ایلنا طبق این گزارش، در پی این حادثه، بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ سپیدان به محل کانون زمین‌ لرزه اعزام شدند.

همچنین، ۲ نفری که هنگام خروج از منزل بر اثر افتادن روی زمین (سقوط هم‌ سطح) دچار آسیب شده بودند، پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین(ع) سپیدان منتقل شدند.

شهرستان سپیدان در کمتر از ۲۴ ساعت شاهد ۲ زمین‌لرزه چهار و ۴.۷ ریشتری بود که اگرچه تلفات جانی نداشت، اما خسارت‌هایی به منازل و ادارات وارد کرد؛ ستاد مدیریت بحران با حضور مدیرکل استانداری فارس در فرمانداری سپیدان تشکیل جلسه داد و با تصمیم بر مجازی‌شدن مدارس، اقدامات فوری برای اسکان و امنیت مردم را کلید زد.

