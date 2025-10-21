اطلاعیه شورای تامین در پی فوت دانشآموز شیرازی؛
مدرسه هیچ اقدام تنبیهی انجام نداده است/ علت فوت هنوز به طور قطعی مشخص نشده است
در پی فوت دانشآموز شیرازی شورای تامین فارس اعلام کرد: قبل از این اتفاق، مسئلهای تربیتی بین دانشآموز و مدرسه پیش آمده بود که مسئولان مدرسه طبق روال معمول با والدین تماس گرفتهاند تا موضوع از طریق مشاوره و پیگیری اصلاحی دنبال شود.
به گزارش ایلنا، این اطلاعیه می افزاید: مدرسه هیچ اقدام تنبیهی انجام نداده که فیلم دوربینهای مداربسته مدرسه نیز این موضوع را تأیید میکند.
در ادامه آمده است: ماجرای فوت دانشآموز پایه ششم یکی از مدارس غیرانتفاعی شیراز در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشته است، اما بررسیهای اولیه نشان میدهد این حادثه در مدرسه اتفاق نیفتاده و در منزل رخ داده است.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: با توجه به وجود ابهاماتی که درباره علت دقیق فوت این دانشآموز مطرح میشود، باید اعلام شود که علت دقیق مرگ هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.