مدرسه هیچ اقدام تنبیهی انجام نداده است/ علت فوت هنوز به طور قطعی مشخص نشده است

به گزارش ایلنا، این اطلاعیه می افزاید: مدرسه هیچ اقدام تنبیهی انجام نداده که فیلم دوربین‌های مداربسته مدرسه نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

در ادامه آمده است: ماجرای فوت دانش‌آموز پایه ششم یکی از مدارس غیرانتفاعی شیراز در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در مدرسه اتفاق نیفتاده و در منزل رخ داده است.

در این اطلاعیه هم‌چنین آمده است: با توجه به وجود ابهاماتی که درباره علت دقیق فوت این دانش‌آموز مطرح می‌شود، باید اعلام شود که علت دقیق مرگ هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.

انتهای پیام/