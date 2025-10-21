معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در نشست با خبرنگاران:
سانسور اخبار اقدام قابل پذیرشی نیست / در ارتباط با مسائل زیستمحیطی باید حقایق به مردم گفته شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در خصوص ذخیره و تولید مازوت کمسولفور در استان و حاشیههای ایجاد شده مبنی بر ادعای برخی از رسانهها به انتشار اخبار با مضمون هوای پاک اراک از قول این مسئول، گفت: طبق فیلم موجود از مصاحبه من در برنامه صداوسیمای استان، چنین موضوعی مطرح نشده است و انتظار از رسانه اطلاعرسانی کامل است، سانسور اخبار اقدام قابل پذیرشی نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قدرتاله ابک در نشست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی به همراه مدیران کل ستادی و دستگاههای اجرایی تابعه با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: در ارتباط با مسائل زیستمحیطی، باید حقایق به مردم گفته شود و نباید هیچگونه موردی را در این حوزه از مردم و افراد جامعه پنهان کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ یک از مخازن مجموعههای شرکت پخش فراوردههای نفتی استان، پالایشگاه و نیروگاه حرارتی شازند دارای ذخیره نیستند. با توجه به تعهد روزانه پالایشگاه، مجموع نیاز استان در 150 روز عادی به 300 میلیون لیتر سوخت میرسد. در صورت تأمین 500 میلیون لیتر سوخت، زمستان پیش رو بدون بحران سپری خواهد شد و در صورت کاهش این میزان، شرایط نامشخص خواهد بود.
طرح جایگزینی LPG با سیستم SMG در نیروگاه حرارتی شازند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از اجرای طرح جایگزینی LPG با سیستم SMG خبر داد و اظهار داشت: پژوهشگاه وزارت نیرو اعلام کرده بود که تنها 30 درصد راندمان در مشعلهای فعلی نیروگاه حرارتی شازند قابل دستیابی است. اما با ورود شرکتهای دانشبنیان و ارائه پروپوزالهای فنی، سیستم جدیدی طراحی شده که استفاده از ترکیب اکسیژن و LPG، راندمان بالاتری به دست آورد.
ابک به مکاتبات انجام شده با وزارت نیرو در خصوص بررسی سیستم SMG و اجرایی شدن آن در نیروگاه حرارتی شازند اشاره داشته و تصریح کرد: پیشنهاد فنی و مالی جایگزینی مصرف مازوت کمسولفور با گاز طبیعی در جلسهای با حضور استاندار مرکزی و مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق منطقهای مطرح شده و در دستور کار قرار دارد.
وی به موضوع تخلیه مخازن سوخت مازوت نیروگاه حرارتی شازند اشاره کرده و بیان داشت: در حال حاضر 6 مخزن 20 میلیون لیتری سوخت مازوت در نیروگاه حرارتی شازند به دلیل نبود مصوبات لازم تخلیه شدهاند. این مخازن برای ذخیرهسازی مازوت آماده بودند اما بهدلیل تأخیر در ابلاغ مصوبات، مجبور شدیم آنها را برای نصب کپسولهای جدید تخلیه کنیم.
در مقایسه با پروژههای ملی سهم استان مرکزی در حوزههای زیرساختهایی ناچیز است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی تأکید کرد: با وجود تخصیص اعتبارات به استان، در مقایسه با پروژههای ملی، سهم این استان در حوزههای زیرساختهایی همچنان ناچیز است و نیازمند ورود جدی بخش خصوصی و حمایت ملی برای رفع چالشهای اساسی هستیم. حل چالشهای زیرساختی منوط به جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و پشتیبانی همهجانبه دستگاههای اجرایی است.
ابک به موضوع پروژههای سدسازی وزارت نیرو و در برابر آن نبود بودجه برای تکمیل پروژههای فاضلاب اشاره کرده و ابراز داشت: در شرایطی که وزارت نیرو توان اجرای پروژههای میلیاردی سدسازی را دارد، نبود بودجه برای تکمیل پروژههای فاضلاب در شهرهایی مانند ساوه و مهاجران قابل قبول نیست و نشاندهنده عدم توازن در تخصیص منابع است.
وی بر ضرورت تدوین سند سرمایهگذاری صنعتی استان در حوزه آب تأکید داشته و در این خصوص اضافه کرد: در جلسات آینده باید مشخص شود هر واحد تولیدی و صنعتی چه میزان نیروی انسانی دارد و بر اساس آن، سهمیه آب شرب به این واحدها تخصیص یابد. استفاده از آب در چرخه تولید باید به دقت پایش شود تا از تنشهای آبی جلوگیری شود.
لزوم سرمایهگذاری در پروژههای فاضلاب و مدیریت مصرف آب
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی بر لزوم سرمایهگذاری در پروژههای فاضلاب و مدیریت مصرف آب تأکید کرده و گفت: استان مرکزی تنها استانی است که بند اجرایی مدیریت مصرف وزارت نیرو را در مصوبات ملی دریافت کرده است. این موضوع نشاندهنده جایگاه ویژه این استان در برنامهریزیهای کلان انرژی کشور است.
ابک به مصوبات اخیر در خصوص انتقال آب مهاجران به پالایشگاه و پتروشیمی شازند اشاره داشته و افزود: این طرح نهایی شده و مقرر است به همان میزان، چاههای پتروشیمی پلمب شوند تا از برداشت بیرویه منابع زیرزمینی جلوگیری شود. همچنین تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه باید در اولویت اقدامات این حوزه قرار گیرد.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای فاضلاب، بیان داشت: بدون مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی از یک سو و حمایتهایی در سطح ملی از سوی دیگر، امکان اجرای پروژههای حیاتی در استان مرکزی وجود ندارد. در این راستا باید با نگاه مسئولانه، مسیر پایداری منابع و توسعه عمرانی را هموار کنیم.
صدور مجوز استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای تأمین آب تالاب میقان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی از صدور مجوز استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهرداری اراک برای تأمین آب تالاب میقان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و انجام بازدیدهای میدانی انجام شده است. چنین اقدامی میتواند بخشی از نیازهای زیستمحیطی منطقه را تأمین کند.
ابک بر ضرورت حفاظت از منابع آبی به خصوصی منابع آبهای زیرزمینی اشاره داشته و تصریح کرد: برداشت بیرویه از چاههای آب و منابع آب زیرزمینی موجب فرونشست زمین، افزایش ریزگردها و آسیب به لایههای بالایی خاک میشود. به همین دلیل، تمامی دستگاههای اجرایی موظف به ورود جدی در حوزه حفاظت از منابع آب هستند.