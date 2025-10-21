خبرگزاری کار ایران
وعده رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت؛

شرایط معیشتی مردم بهبود خواهد یافت

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: به مردم بشارت می‌دهیم در حوزه‌های اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی اقدامات مؤثری در دست اجراست که به بهبود شرایط اجتماعی و معیشتی منجر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، الیاس حضرتی عصر امروز در حاشیه بازدید از سرای تاریخی سعدالسلطنه گفت: مطلع شدیم پروژه‌های خوبی در استان قزوین در دست اجراست و پیشرفت طرح‌ها در حوزه‌های «انرژی‌های نو، کشاورزی، آب شرب و بهداشت و درمان» قابل تقدیر است.

وی بیان کرد: قزوین جزو استان‌هایی است که با مدیریت خوب، کارهای بسیار ارزشمندی در آن در حال اجراست و طرح‌های خوبی نیز کلید خورده و بویژه انتقال آب شرب مردم و بخش کشاورزی و طرح های حوزه درمان در حال انجام است.

حضرتی با بیان این نکته که دولت شبانه ‌روز برای حل مسائل معیشتی و عمرانی کشور در تلاش است، گفت: شخص رئیس‌ جمهور نیز پیگیر امور است تا کارها شتاب بگیرد. 

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تأکید کرد: نقش روابط‌عمومی و رسانه‌ها باید جدی گرفته شود و از ابتدای هر پروژه فعال و همراه مدیران باشند و نه صرفاً پیوست رسانه‌ای بلکه خود رسانه هم در ایجاد ذهنیت و آمادگی برای پروژه‌ها پیشگام باشد تا انعکاس دقیق و به‌موقع تصمیم‌ها و اقدامات موجب خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن و تقویت اعتماد افکارعمومی شود.

حضرتی بان کرد: جلسات مشترکی با سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان امور استخدامی برگزار شده تا جایگاه و ساختار روابط ‌عمومی‌ها تقویت شود و رسانه‌ها باید بتوانند هم‌پای مدیران حرکت کنند.

وی از مدیران روابط‌عمومی‌ها خواست با دقت، ظرافت و زبان گویا داستان واقعی زحمات مدیران را برای مردم روایت کنند و از ابزار هنر نیز استفاده کنند تا مردم در جریان خدمات دولت قرار گیرند.

حضرتی در بخشی از سخنان خود، به اخبار مهم دولت در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: برخی خبرها فعلاً منتظر اعلام رسمی رئیس‌جمهور است، اما به مردم بشارت می دهیم در حوزه‌های اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی اقدامات مؤثری در دست اجراست که به بهبود شرایط اجتماعی و معیشتی منجر خواهد شد. 

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان گفت: هدف از این سفر تقویت تعامل میان دولت و رسانه‌ها برای انتقال صحیح اقدامات انجام شده به جامعه است. 

