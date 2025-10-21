استاندار قزوین:
قزوین گنجینه ارزشمند ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی است
استاندار قزوین با اشاره به وسعت کوچک و جمعیت حدود 1.4 درصدی این استان گفت: قزوین از نظر ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی گنجینهای ارزشمند محسوب میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نشست شورای هماهنگی روابطعمومیهای این استان با اشاره به نقش کلیدی مدیران روابطعمومی به عنوان پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت گفت: انعکاس دقیق دستاوردها و فعالیتهای دولت باید در دستور کار روابطعمومیها قرار گیرد.
وی با تقدیر از خدمات الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در عرصههای قانونگذاری و رسانه اضافه کرد: توصیههای ایشان در این جمع قطعاً اثرگذار خواهد بود.
استاندار قزوین با اشاره به وسعت کوچک و جمعیت حدود 1.4 درصدی این استان گفت: قزوین از نظر ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی گنجینهای ارزشمند محسوب میشود.
وی به جایگاه قزوین به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور با 3800 واحد تولیدی اشاره کرد و گفت: این استان حدود 60 درصد از شوینده و 55 درصد از شیشه مورد نیاز صنایع دارویی، خودرو و صنعتی کشور را تولید میکند.
نوذری در بخش کشاورزی نیز افزود: قزوین سهم مهمی در تأمین امنیت غذایی تهران دارد و در تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ و محصولات باغی و زراعی فعال است. وی بزرگترین دغدغه کنونی استان را «بحران آب» عنوان کرد.
استاندار قزوین از کاهش نرخ بیکاری استان از 6.2 درصد در ابتدای دولت سیزدهم به 4.2 درصد خبر داد و کسب رتبه دوم کشور در کاهش نرخ بیکاری را اعلام کرد. وی افزود: اگرچه نرخ مشارکت اقتصادی به 43 درصد رسیده، اما اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی همچنان نیازمند توجه ویژه است.
نوذری، رویکرد دولت چهاردهم را مبتنی بر گفتوگو، تعامل و خدمترسانی بیمنت دانست و تصریح کرد: در قزوین نیز با همین رویکرد جلو رفتهایم. وی با اشاره به وجود تنش سیاسی در بدو ورودش به استان، از گردهم آوردن متولیان جریانات سیاسی و تمرکز بر مسائل اساسی به جای حواشی خبر داد.
وی از اقدامات انجامشده در حوزههای چالشبرانگیزی مانند آب شرب، درمان و بهداشت، جادههای روستایی و زیرساختهای فرهنگی گزارش داد و گفت: با انتخاب مدیران عملگرا و متخصص، توسعه استان را مبنای کار قرار دادهایم.
استاندار قزوین با اشاره به شرایط خاص کشور و توطئههای دشمنان، وظیفه اصلی روابطعمومیها را ایجاد امید، نشاط، پویایی و اعتمادسازی دانست و بر لزوم گفتوگوی مستمر با مردم تأکید کرد. وی از حضور هفتگی خود در مساجد و گفتوگوی مستقیم با مردم خبر داد.
نوذری در پایان از انعقاد قرارداد ایجاد 3000 مگاوات پنل خورشیدی و راهاندازی 165 مگاوات نیروگاه بادی برای جبران کمبود 900 مگاواتی برق استان خبر داد.
وی شکلگیری فضای همدلی بین امام جمعه، اصحاب رسانه و مدیران برای توسعه استان را نقطه قوت کنونی قزوین توصیف کرد و از این همراهی تقدیر به عمل آورد.