به گزارش ایلنا، این دوره از مسابقات با حضور ۲۰ تیم از حراست‌های صنعت آب کشور در قالب چهار گروه پنج‌تیمی به میزبانی استان‌های تهران، فارس، گلستان و آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این رقابت‌ها، ایجاد نشاط سازمانی، ارتقای همبستگی، تقویت روحیه همکاری و گسترش فرهنگ ورزش در میان کارکنان حراست صنعت آب کشور عنوان شده است.

در آیین افتتاحیه این رویداد معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای فارس به میهمانان و تیم‌های حاضر، توجه به توسعه ورزش و گسترش فعالیت‌های ورزشی را از اولویت‌های صنعت آب به ویژه در فارس دانست.

فرزاد جمشیدی با اشاره به تداوم پنج دوره رقابت‌های فوتسال نشان از توجه برنامه‌ریزان صنعت آب به ورزش است، گفت: هدف اصلی از رقابت‌های ورزشی، کمک به ترویج دوستی و اخلاق و منش پهلوانی است.

سید ناصر بدیسار، معاون برنامه‌ریزی اداره‌کل حراست شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت استمرار این مسابقات گفت: برگزاری پنجمین دوره این رقابت‌ها بیانگر پویایی، انسجام و رشد فرهنگی در میان مجموعه‌های حراست صنعت آب کشور است. ورزش بستری است برای همدلی، نشاط و ارتقای سلامت جسم و روح، و این مسابقات نمادی از روحیه جوانمردی و همکاری میان همکاران ما در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر شعار امسال مسابقات افزود: شعار "آب؛ امانت آیندگان" یادآور رسالت خطیر ما در حفظ و صیانت از این نعمت الهی است. همان‌گونه که وظیفه حراست، پاسداری از امنیت و سلامت سازمان است، صیانت از منابع آبی کشور نیز رسالتی ملی و اخلاقی است، که باید با احساس مسئولیت و نگاه آینده‌نگر انجام شود.

بدیسار در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از همکاران شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت:شیراز، مهد فرهنگ و ادب ایران زمین، امروز میزبان جمعی از خادمان صادق حراست صنعت آب کشور است. برگزاری این رقابت‌ها در چنین شهری، فرصت مغتنمی برای پیوند میان فرهنگ، ورزش و خدمت است.

وی اظهار داشت:ورزشکاران حراست در این رقابت‌ها نه‌تنها برای پیروزی، بلکه برای نمایش اخلاق، نظم و همکاری حضور یافته‌اند. این مسابقات، جلوه‌ای از کار تیمی و همدلی است که باید در همه سطوح کاری و اجتماعی ما تجلی یابد.

بر اساس این گزارش، پنجمین دوره مسابقات فوتسال حراست‌های صنعت آب کشور در ماه‌های مهر و آبان امسال در چهار استان کشور برگزار می‌شود و تیم‌های برتر هر گروه به مرحله نهایی راه خواهند یافت.

انتهای پیام/