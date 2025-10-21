خبرگزاری کار ایران
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

افزایش ۱۰ درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۱۰ درصدی مراجعات ناشی از گازگرفتگی سگ طی شش ماه نخست سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی عباسی اعلام کرد: در نیمه نخست امسال، ۸۸ نفر به دلیل گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع مصدومان، ۵۸ نفر مرد و مابقی زن هستند، افزود: بیشترین گروه سنی آسیب‌دیدگان بین ۳۱ تا ۴۰ سال با ۲۲ نفر و کمترین آن مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۵ نفر بوده است.

عباسی بابیان اینکه شهرستان بابل با ۱۱ مورد بیشترین آمار گازگرفتگی سگ را به خود اختصاص داده، گفت: رامسر و چالوس هرکدام با ۹ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و شهرستان‌های بابلسر و جویبار با یک مورد، کمترین آمار را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته (۱۴۰۳)، ۱۶۳ نفر به دلیل گازگرفتگی سگ به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۱۲ نفر مرد و مابقی زن بودند.

