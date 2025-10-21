کشت چغندرقند در کنگاور ۱۷ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمد خزایی ا فزود: سال گذشته یک‌هزار و ۸۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی کنگاور به کشت چغندر اختصاص یافت که از آن حدود ۱۳۵ هزار تُن محصول برداشت شد.

وی اظهار کرد: چغندرکاران شهرستان محصول خود را بر اساس عیار خالص قند به کارخانه‌های قند بیستون، همدان، اصفهان و قزوین تحویل می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی کنگاور با اشاره به تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان، گفت: برای زمین‌های زیر کشت چغندر قند در سال جاری بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم کود اوره و سه هزار کیلوگرم کود فسفاته مصرف شده است.

خزایی ادامه داد: عملیات برداشت چغندر قند در مزارع شهرستان از اوایل مهرماه آغاز شده و تا نیمه دوم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

