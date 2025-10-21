به گزارش ایلنا، جلال شیخ‌پور روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره استان در سال ۱۴۰۲ با هدف ارتقای سلامت روان، افزایش توانمندسازی فکری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت راه‌اندازی شده و در زمینه‌های خانواده، اعتیاد، ازدواج، تحصیلی، کودک و نوجوان و مهارت‌های زندگی فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه ۲۵ مشاور این مرکز در سراسر استان مستقر هستند ادامه داد: امسال ۲ هزار و ۴۰۹ مشاوره فردی، ۲۷۱ مشاوره گروهی و ۲۲۲ کارگاه آموزشی پیشگیرانه برگزار و بیش از ۲ میلیارد ریال برای موارد حاد روان‌شناختی به‌صورت بلاعوض پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان تاکید کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای از فاخرترین اقدامات کمیته امداد برای بهبود سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی میان خانواده‌های تحت حمایت است.

شیخ پور گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی نیز ۳۵ هزار بسته نوشت‌افزار به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفت و گاز تهیه و بین ۳۷ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

