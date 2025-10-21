خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خبر داد ؛

توزیع ۳۵ هزار بسته نوشت افزار بین دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در لرستان

توزیع ۳۵ هزار بسته نوشت افزار بین دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در لرستان
کد خبر : 1703227
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان از توزیع ۳۵ هزار بسته نوشت افزار بین دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلال شیخ‌پور روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره استان در سال ۱۴۰۲ با هدف ارتقای سلامت روان، افزایش توانمندسازی فکری و کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت راه‌اندازی شده و در زمینه‌های خانواده، اعتیاد، ازدواج، تحصیلی، کودک و نوجوان و مهارت‌های زندگی فعالیت می‌کند. 

وی با بیان اینکه ۲۵ مشاور این مرکز در سراسر استان مستقر هستند ادامه داد: امسال ۲ هزار و ۴۰۹ مشاوره فردی، ۲۷۱ مشاوره گروهی و ۲۲۲ کارگاه آموزشی پیشگیرانه برگزار و بیش از ۲ میلیارد ریال برای موارد حاد روان‌شناختی به‌صورت بلاعوض پرداخت شده است. 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان تاکید کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای از فاخرترین اقدامات کمیته امداد برای بهبود سلامت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی میان خانواده‌های تحت حمایت است. 

شیخ پور گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی نیز ۳۵ هزار بسته نوشت‌افزار به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی شرکت‌های نفت و گاز تهیه و بین ۳۷ هزار دانش‌آموز تحت حمایت این نهاد توزیع شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ