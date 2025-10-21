مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خبر داد ؛
توزیع ۳۵ هزار بسته نوشت افزار بین دانشآموز تحت حمایت این نهاد در لرستان
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان از توزیع ۳۵ هزار بسته نوشت افزار بین دانشآموز تحت حمایت این نهاد در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلال شیخپور روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره استان در سال ۱۴۰۲ با هدف ارتقای سلامت روان، افزایش توانمندسازی فکری و کاهش آسیبهای اجتماعی خانوادههای تحت حمایت راهاندازی شده و در زمینههای خانواده، اعتیاد، ازدواج، تحصیلی، کودک و نوجوان و مهارتهای زندگی فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه ۲۵ مشاور این مرکز در سراسر استان مستقر هستند ادامه داد: امسال ۲ هزار و ۴۰۹ مشاوره فردی، ۲۷۱ مشاوره گروهی و ۲۲۲ کارگاه آموزشی پیشگیرانه برگزار و بیش از ۲ میلیارد ریال برای موارد حاد روانشناختی بهصورت بلاعوض پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان تاکید کرد: ارائه خدمات مشاورهای از فاخرترین اقدامات کمیته امداد برای بهبود سلامت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی میان خانوادههای تحت حمایت است.
شیخ پور گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی نیز ۳۵ هزار بسته نوشتافزار به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفت و گاز تهیه و بین ۳۷ هزار دانشآموز تحت حمایت این نهاد توزیع شد.