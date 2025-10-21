دستگیری 2 سوداگر مرگ در مشگین شهر

به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکروز سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب های بلای خانمانسور اعتیاد و در پی دریافت گزارش های مردمی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان "مشگین شهر" با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل موفق شدند در عملیاتی مقتدرانه و هوشمندانه، 7 کیلو و 950 گرم مواد مخدرمواد مخدر از نوع شیشه را در خانه باغی روستای «پریخان» کشف کنند.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با کشفیات به دست آمده 2 سوداگر مرگ دستگیر شدند افزود: سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

