دستگیری 2 سوداگر مرگ در مشگین شهر

دستگیری 2 سوداگر مرگ در مشگین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان "مشگین شهر" از دستگیری 2 سوداگر مرگ در عملیات هوشمندانه پلیسی و کشف 7 کیلو و 950 گرم مواد مخدر از نوع شیشه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ نیکروز سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در تداوم  اجرای  طرح تشدید مبارزه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و پیشگیری از آسیب های بلای خانمانسور اعتیاد و در پی دریافت گزارش های مردمی، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان "مشگین شهر" با همکاری پلیس مبارزه با  مواد مخدر استان اردبیل موفق شدند در عملیاتی مقتدرانه و هوشمندانه، 7 کیلو و 950 گرم مواد مخدرمواد مخدر از نوع شیشه  را در خانه باغی روستای  «پریخان» کشف کنند. 

وی با اشاره به اینکه در رابطه با کشفیات به دست آمده 2 سوداگر مرگ دستگیر شدند افزود: سوداگران مرگ با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

