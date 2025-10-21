خبرگزاری کار ایران
شهردار فومن خبر داد:

شهرداری فومن دستگاه تولید آسفالت دو تُنی خریداری کرد

با هدف ارتقای خدمات عمرانی و بهبود وضعیت معابر شهری، شهرداری فومن اقدام به خرید و بهره‌برداری از یک دستگاه تولید آسفالت با ظرفیت دو تُن و اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال کرد.

به گزارش ایلنا از فومن، در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، شهرداری فومن با هدف ارتقای کیفیت خدمات عمرانی و بهبود وضعیت معابر شهری، یک دستگاه تولید آسفالت با ظرفیت دو تُن و اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال خریداری و به بهره‌برداری رساند.

  کاظم قربانی، شهردار فومن، با اشاره به اهمیت ارتقای رضایتمندی عمومی و تسریع در روند لکه‌گیری و مرمت آسفالت معابر شهری اظهار کرد: با حمایت و مصوبه شورای اسلامی شهر و تأمین اعتبار از منابع مالی داخلی شهرداری، این دستگاه خریداری و در مدار تولید قرار گرفته است.

وی افزود: دستگاه جدید با ظرفیت تولید دو تُن آسفالت در هر مرحله، از نظر اقتصادی کاملاً به‌صرفه بوده و امکان تولید فوری آسفالت مورد نیاز برای لکه‌گیری در سطح شهر را فراهم می‌کند.

شهردار فومن همچنین با تأکید بر اینکه عوارض پرداختی شهروندان مستقیماً در مسیر توسعه و بهبود خدمات شهری هزینه می‌شود، گفت: شهرداری فومن با استفاده بهینه از منابع موجود، تلاش دارد کیفیت خدمات‌رسانی را ارتقا داده و رضایتمندی عمومی شهروندان را بیش از پیش افزایش دهد

