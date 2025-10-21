افزایش سقف خسارت بدون نیاز به کروکی پلیس به ۵۳ میلیون تومان

به گزارش ایلنا از رشت،، سرهنگ «فتح‌اله نصیریان» اظهار داشت: بر اساس قانون، در تصادفات خسارتی که میزان خسارت آن حداکثر تا سقف ۵۳ میلیون تومان باشد، نیازی به ترسیم کروکی پلیس وجود ندارد.

ریس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان افزود: پیش از این سقف خسارت ۴۰ میلیون تومان بود و اکنون به ۵۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: رانندگان در صورت وقوع تصادف خسارتی و وجود توافق بین طرفین، باید بلافاصله وسایل نقلیه را به منتهی‌الیه سمت راست معبر منتقل کرده و سپس برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه نمایند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان در پایان تاکید کرد: خودداری از کنار بردن وسایل نقلیه قابل حرکت در تصادفات خسارتی، تخلف محسوب شده و مشمول اعمال جریمه خواهد شد.

