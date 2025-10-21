پرواز دوباره عقاب و دلیجه بر فراز آسمان ماسال
دو بهله پرنده شکاری از گونههای عقاب پریا و دلیجه معمولی که به دلیل آسیبدیدگی قادر به پرواز نبودند، پس از تیمار و بازیابی سلامت، با تلاش محیطبانان و همکاری دامپزشکی شهرستان ماسال، به آغوش طبیعت بازگشتند.
به گزارش ایلنا از ماسال، حمید سلطانخواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال، از رهاسازی موفقیتآمیز دو بهله پرنده شکاری در زیستگاه طبیعیشان خبر داد. این پرندگان که شامل یک عقاب پریا و یک دلیجه معمولی بودند، به دلیل آسیبدیدگی یا نابالغ بودن، توانایی پرواز نداشتند و توسط محیطبانان یگان حفاظت شاندرمن به مرکز تیمار منتقل شدند.
وی با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان افزود: «در این ایام، برخی از پرندگان مهاجر به دلایل مختلفی مانند آسیب به بالها یا نابالغ بودن، قادر به ادامه مسیر مهاجرت نیستند و نیازمند مراقبت و تیمار هستند.»
سلطانخواه ضمن قدردانی از تلاشهای دکتر زکیانی، مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان ماسال، در روند درمان و بهبود وضعیت این پرندگان، اظهار داشت: «پس از اطمینان از سلامت کامل، این دو پرنده شکاری به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند تا بار دیگر در آسمان ماسال پرواز کنند.»
عقاب پریا از تیره عقابیان و از پرندگان شکاری مهاجر در مناطق اروپا و آسیاست.این گونه با جثهای نیرومند و چشمانی تیزبین، از نمادهای شکوه حیاتوحش به شمار میرود. دلیجه معمولی نیز از خانواده شاهینسانان است و به دلیل تفاوت رنگ بین نر و مادهاش، از جذابترین پرندگان شکاری محسوب میشود. نر این گونه دارای سر و دمی آبی-خاکستری و ماده دارای دمی قهوهای با نوارهای سیاه است. در هر دو جنس، انتهای دم به رنگ سیاه با نواری سفید دیده میشود.
در پایان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست از شهروندان طبیعتدوست درخواست کرد در صورت مشاهده پرندگان آسیبدیده یا ناتوان، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا شماره تلفن ۴۴۶۵۱۳۸۰ به اطلاع اداره محیط زیست برسانند تا اقدامات لازم برای نجات و بازپروری آنها انجام شود.