بارندگی و کاهش دما در راه گیلان

وی افزود: در این مدت گاهی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.

دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: از امروز به تدریج با نفوذ سامانه ناپایدار و تقویت جریانات شمالی، شرایط برای ابرناکی، مه‌آلودگی، بارندگی، وزش باد، کاهش نسبی دما، رعد و برق و احتمال تگرگ در برخی مناطق تا اواخر چهارشنبه فراهم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان تصریح کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه ناپایداری‌ها کاهش یافته و آسمان صاف‌تر خواهد بود، هرچند در برخی نواحی بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست.