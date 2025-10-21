دادستان مرکز گیلان:
نظارت برخط معادن اقدامی لازم و تاثیرگذار است
دادستان مرکز گیلان با استقبال از راهاندازی سامانه نظارت برخط معادن در استان گفت: این اقدام نقش مهمی در کاهش تخلفات و ایجاد شفافیت در حوزه بهرهبرداری معدنی دارد.
به گزارش ایلنا از رشت، سید کمال الدین موسوی در نشست با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد: رسالتهای صمت در حوزه بازار و تولید بسیار گسترده و خطیر و انتظارات هم از این اداره کل متعدد است.
وی با بیان اینکه از ظرفیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت المال در جهت کمک به حوزه تولید و تجارت میتوانیم استفاده نمائیم افزود: دستگاه قضایی کما فی سابق از تمام توان خود در جهت رفع چالشهای صنعتی و معدنی بهره خواهد گرفت تا در این فشار اقتصادی مشکلی از این حوزه مرتفع گردد.
موسوی؛ ضمن ابراز خرسندی از گزارش راهاندازی سامانه بر خط نظارت بر معادن تاکید کرد: راهاندازی این سامانه نظارتی مانیتورینگ آنلاین در کاهش تخلفات حوزه معدن تأثیر بسزایی خواهد داشت. این اقدام بسیار لازم و حرفهای هست.
دادستان عمومی و انقلاب رشت تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد که از زمان حضور شما در استان، برداشتهای معدنی در سالهای اخیر نظم و نسخ یافته است.
آغاز راهاندازی سیستم مانیتورینگ بر خط معادن در گیلان
در ادامه این دیدار تیمور پورحیدری مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ضمن قدردانی از کمکهای دستگاه قضایی گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی عادلانه و حکیمانه همواره در سالهای اخیر پشتوانه بخش و تولید و تجارت بوده است.
وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات این اداره کل در همه بخشها، از جمله آغاز راهاندازی سیستم مانیتورینگ بر خط معادن استان خبر داد وگفت: اولین سیستم مانیتورینگ جهت نظارت بر خط برای یک معدن در استان اجرایی شده و و به تدریج برای نظارت بر خط سایر معادن نیز راهاندازی خواهد شد.
تیمور پورحیدری تاکید کرد: قطعاً حمایت و جدیت دستگاه قضایی در جهت کاهش تخلفات حوزه معدن و برقراری نظم در بازار و رفع چالشهای صنعتی بسیا ر اثرگذار خواهد بود و فعالین عرصه تولید و تجارت به این رویکرد سیستم قضایی استان نیازمند است.