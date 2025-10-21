خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان مرکز گیلان:

نظارت برخط معادن اقدامی لازم و تاثیرگذار است

نظارت برخط معادن اقدامی لازم و تاثیرگذار است
کد خبر : 1703158
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان مرکز گیلان با استقبال از راه‌اندازی سامانه نظارت برخط معادن در استان گفت: این اقدام نقش مهمی در کاهش تخلفات و ایجاد شفافیت در حوزه بهره‌برداری معدنی دارد.

به گزارش ایلنا از رشت، سید کمال الدین موسوی  در نشست با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد: رسالت‌های صمت در حوزه بازار و تولید بسیار گسترده و خطیر و انتظارات هم از این اداره کل متعدد است.

وی با بیان اینکه از ظرفیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت المال در جهت کمک به حوزه تولید و تجارت می‌توانیم استفاده نمائیم افزود: دستگاه قضایی کما فی سابق از تمام توان خود در جهت رفع چالش‌های صنعتی و معدنی بهره خواهد گرفت تا در این فشار اقتصادی مشکلی از این حوزه مرتفع گردد.

موسوی؛ ضمن ابراز خرسندی از گزارش راه‌اندازی سامانه بر خط نظارت بر معادن تاکید کرد: راه‌اندازی این سامانه نظارتی مانیتورینگ آنلاین در کاهش تخلفات حوزه معدن تأثیر بسزایی خواهد داشت. این اقدام بسیار لازم و حرفه‌ای هست.

دادستان عمومی و انقلاب رشت تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان حضور شما در استان، برداشت‌های معدنی در سال‌های اخیر نظم و نسخ یافته است.

آغاز راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ بر خط معادن در گیلان

در ادامه این دیدار تیمور پورحیدری مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ضمن قدردانی از کمک‌های دستگاه قضایی گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی عادلانه و حکیمانه همواره در سالهای اخیر پشتوانه بخش و تولید و تجارت بوده است.

وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت و اقدامات این اداره کل در همه بخش‌ها، از جمله آغاز راه‌اندازی سیستم مانیتورینگ بر خط معادن استان خبر داد وگفت: اولین سیستم مانیتورینگ جهت نظارت بر خط برای یک معدن در استان اجرایی شده و و به تدریج برای نظارت بر خط سایر معادن نیز راه‌اندازی خواهد شد.

تیمور پورحیدری تاکید کرد: قطعاً حمایت و جدیت دستگاه قضایی در جهت کاهش تخلفات حوزه معدن و برقراری نظم در بازار و رفع چالش‌های صنعتی بسیا ر اثرگذار خواهد بود و فعالین عرصه تولید و تجارت به این رویکرد سیستم قضایی استان نیازمند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ