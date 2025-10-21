واکنش رئیس شورای اطلاعرسانی دولت به ماجرای عروسی دختر شمخانی:
دشمن با استفاده از هر کلیپ و مصاحبهای به تخریب چهرهها میپردازد / افراد با اشتباهاتشان زمینهساز این تخریب میشوند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: دشمن با استفاده از هر کلیپ، مراسم عروسی، مصاحبه یا اظهارنظری، به طور سازمانیافته به تخریب چهرههای مختلف، از هر جناح و با هر سطح از شخصیت، میپردازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ظهر امروز در شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان قزوین با اشاره به تشدید اقدامات دشمنان در فضای مجازی و رسانهای هشدار داد: تخریب شخصیتها و ایجاد یأس و تفرقه، در صدر دستور کار دشمن قرار دارد.
وی با بیان اینکه این اقدامات تخریبی از دیرباز وجود داشته، اما اکنون شدت بیشتری یافته است، تصریح کرد: دشمن با استفاده از هر کلیپ، مراسم عروسی، مصاحبه یا اظهارنظری، به طور سازمانیافته به تخریب چهرههای مختلف، از هر جناح و با هر سطح از شخصیت، میپردازد. هدف، بیاعتبار کردن هر فرد اثرگذاری است، حتی اگر سخنانش مستند و دارای مرجعیت باشد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: البته که خود افراد نیز با مرتکب شدن اشتباهات، زمینهساز این تخریبها میشوند، اما باید توجه داشت که محور اصلی خودِ اشتباهات نیست، بلکه برنامهریزی نظاممند برای ناامیدی، بیاعتمادی و ایجاد اختلاف در بین اقشار مختلف جامعه است.
حضرتی تأکید کرد: ناامیدسازی، ایجاد بیاعتمادی و دامن زدن به انشقاق اولویتهای اصلی پروژه دشمن برای مقابله با نظام است.