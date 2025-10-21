به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ظهر امروز در شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های استان قزوین با اشاره به تشدید اقدامات دشمنان در فضای مجازی و رسانه‌ای هشدار داد: تخریب شخصیت‌ها و ایجاد یأس و تفرقه، در صدر دستور کار دشمن قرار دارد.

وی با بیان اینکه این اقدامات تخریبی از دیرباز وجود داشته، اما اکنون شدت بیشتری یافته است، تصریح کرد: دشمن با استفاده از هر کلیپ، مراسم عروسی، مصاحبه یا اظهارنظری، به طور سازمان‌یافته به تخریب چهره‌های مختلف، از هر جناح و با هر سطح از شخصیت، میپردازد. هدف، بی‌اعتبار کردن هر فرد اثرگذاری است، حتی اگر سخنانش مستند و دارای مرجعیت باشد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: البته که خود افراد نیز با مرتکب شدن اشتباهات، زمینه‌ساز این تخریب‌ها میشوند، اما باید توجه داشت که محور اصلی خودِ اشتباهات نیست، بلکه برنامه‌ریزی نظاممند برای ناامیدی، بی‌اعتمادی و ایجاد اختلاف در بین اقشار مختلف جامعه است.

حضرتی تأکید کرد: ناامیدسازی، ایجاد بی‌اعتمادی و دامن زدن به انشقاق اولویت‌های اصلی پروژه دشمن برای مقابله با نظام است.

