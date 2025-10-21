به گزارش ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی با اعلام این خبر گفت: برای ارتقاء سطح علمی و دینی ناظران، دوره‌های آموزشی تخصصی شامل فقه ذبح و صید شرعی، عقاید اسلامی و آموزش عملی در کشتارگاه‌ها برگزار شده است.

وی ی همچنین با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در مصرف مواد غذایی افزود: حدود 30 درصد از محصولات کشاورزی کشور از تولید تا مصرف به ضایعات تبدیل می‌شود که امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بنابراین باید با اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، از منابع غذایی موجود بهتر استفاده کنیم.

