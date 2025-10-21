خبرگزاری کار ایران
نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان قزوین:

10 ناظر شرعی بر ذبح حلال در کشتارگاه‌های قزوین نظارت می‌کنند

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اعلام کرد که هم‌اکنون 10 ناظر شرعی در کشتارگاه‌های دام سبک و سنگین، طیور و شرکت‌های بسته‌بندی محصولات پروتئینی استان، فرآیند ذبح را از ابتدا تا پایان کنترل می‌کنند تا محصولات گوشتی سالم و حلال به دست مردم برسد.

به گزارش ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام ولی‌الله مصائبی با اعلام این خبر گفت: برای ارتقاء سطح علمی و دینی ناظران، دوره‌های آموزشی تخصصی شامل فقه ذبح و صید شرعی، عقاید اسلامی و آموزش عملی در کشتارگاه‌ها برگزار شده است.

وی ی همچنین با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در مصرف مواد غذایی افزود: حدود 30 درصد از محصولات کشاورزی کشور از تولید تا مصرف به ضایعات تبدیل می‌شود که امنیت غذایی را تهدید می‌کند، بنابراین باید با اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف، از منابع غذایی موجود بهتر استفاده کنیم.

