به گزارش خبرنگار ایلنا،رضا رحمانی، در نشست بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش کشاورزی استان با تأکید بر جایگاه ویژه استان در تولیدات کشاورزی کشور، افزود: با وجود اینکه آذربایجان‌غربی از بهترین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی به شمار می‌رود، اما از نظر ایجاد ارزش افزوده هنوز در جایگاه شایسته‌ای قرار ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه کشاورزی آذربایجان‌غربی باید به سمت بهره‌وری، ارزش افزوده و حفظ منابع آبی حرکت کند، خاطرنشان کرد: با وحدت و همدلی دولت، نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و همراهی مردم، برنامه‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران برای توسعه صنایع تبدیلی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی آغاز شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی به برنامه‌ریزی علمی برای تغییر الگوی کشت نیز اشاره کرده و افزود: درآمدهای جایگزین همچون توسعه صنایع فرآوری محصولات کم‌آب‌بر، سرمایه‌گذاری در گردشگری کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای صادرات محصولات، می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، مسیر احیای دریاچه ارومیه را نیز هموار کند.

رحمانی در پایان با اشاره به ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، اضافه کرد: از گسترش باغات در عرصه‌های منابع طبیعی باید جلوگیری شود.

انتهای پیام/