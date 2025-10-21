امام جمعه قزوین:
ورزش زورخانهای آمیزهای از قوت بدنی و رعایت ادب است
امام جمعه قزوین گفت: انسان وقتی ریزهکاریها و ظرایف ورزش زورخانهای را میبیند لذت میبرد، این ورزش آمیزهای از قوت بدنی، رعایت ادب، توسل، دعا و مناجات است، همه اینها یک منشور زیباست که نه تنها جسم، بلکه در کنار آن روح را هم تقویت کرده و انسان را به سمت سعادت دنیا و آخرت پیش میبرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری صبح امروز در جمع ورزشکاران زورخانه شهید رجایی گفت: خدمت شما عزیزان خداقوت عرض میکنم که با اقتدا به مولا علی (ع) در جهات مختلف هم در قوت بدنی و هم در تهذیب نفس و رعایت ادب و ظرایف گوناگون میکوشید.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: واقعا بنده حسرت میخورم که چرا نباید این ورزش باستانی آنچنان که باید و شاید در رسانههای ما ترویج، تقویت و تبلیغ شود، ما وظیفه داریم به سهم خودمان پیگیر این مسئله باشیم تا انشاءالله جوانان عزیز ما بیشتر به سمت این ورزشهای باستانی بروند، این جوانان عزیز وقتی به زورخانه بیایند ادب و توسل را از پیشکسوتها میآموزند و این با گوشت و خون آنها آمیخته خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اضافه کرد: برای شما عزیزان آرزوی توفیقات بیشتر، عزت، عافیت، سلامت و عاقبتبخیری دارم و امیدواریم خدای متعال سایه پربرکت رهبر حکیم انقلاب اسلامی را بر سر ما مستدام بدارد، یکی از ویژگیهای ایشان همان ورزشکار بودنشان است، ایشان در کنار صدها ویژگی مثبتی که دارند و جامع فضائل هستند، ورزشکارند و بهصورت جدی ورزش میکنند.
وی خاطرنشان کرد: البته ایشان اکنون سنشان بالاتر رفته و کمتر ممکن است ورزش کنند، اما تا همین چند سال پیش گاهی با وجود همه مشغلههایی که داشتند، در طول هفته 3-4 مرتبه به کوه میرفتند، ایشان یک مرتبه در صحبتهایشان فرمودند ورزش برای من یک ریاضت جسمی و روحی است و خیلی مقید به ورزش بوده و هستند.
آیتالله مظفری تأکید کرد: بنده توفیق داشتم ایامی شاگرد مرحوم علامه مصباح (رضوان الله تعالی علیه) باشم، ایشان یک روز خدمت رهبر حکیم انقلاب اسلامی مشرف شده بودند، رهبر فرزانه انقلاب احوال علامه را پرسیده بودند و علامه فرموده بودند پا و کمرم درد میکند، آقا فرموده بودند آقای مصباح مگر شما ورزش نمیکنید؟
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: علامه مصباح فرموده بودند نه ورزش نمیکنم، آقا به ایشان فرموده بودند بر من و شما ضروری و لازم است ورزش کنیم؛ مرحوم علامه مصباح از فردای آن روز صبحها به یکی از بوستانهای قم میرفتند و یک ساعت پیادهروی میکردند تا امر رهبر حکیم انقلاب اسلامی را نسبت به ورزش امتثال کنند.
وی یادآور شد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در جای دیگری فرمودند ورزش برای جوانها لازم و برای پیرها ضروری است، بنابراین انتظار ایشان این است که ورزش یک حرکت عمومی باشد و همه خودشان را موظف به این مسئله بدانند، چه ورزشی بهتر از این ورزش باستانی که در همه ابعاد انسان را تقویت میکند.
امام جمعه قزوین بیان کرد: انشاءالله هم جوارح و اعضای بدن ما تقویت شده و برای انجام وظایف قوی باشد و از آن سو هم اراده روحی ما در انجام وظایف تقویت شود، وقتی این اراده روحی با این قوت جسمی کنار هم قرار بگیرند انسان را پرواز داده و به سوی خدا بالا میبرد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین عنوان کرد: هفته تربیتبدنی را خدمت شما عزیزان تبریک عرض کرده و دعا میکنیم خدای متعال به همه شما عافیت و عاقبتبخیری عنایت کند.