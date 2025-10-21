به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای امروز در شهر‌های کارون ۱۵۸ و سوسنگرد ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.

بر اساس این گزارش همچنین شاخص کیفی هوا در شهر‌های آغاجاری ۱۰۲، اهواز ۱۳۳، بندر ماهشهر ۱۲۴، بهبهان ۱۴۰، خرمشهر ۱۰۸، شادگان ۱۰۵ و در شهر شوشتر ۱۰۸ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

