خبرگزاری کار ایران
قاتل فراری در شادگان به دام پلیس افتاد
فرمانده انتظامی شهرستان شادگان از دستگیری قاتل فراری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ  روح الله عشیری گفت: در پی وقوع یک فقره قتل شهروند شادگانی با سلاح گرم در مرداد ماه سال جاری و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس شهرستان شادگان با استفاده از اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی محل اختفای قاتل در شهرستان محمود آباد استان مازندران شدند و در یک عملیات پلیسی پس از هماهنگی‌های لازم قاتل را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان خاطرنشان کرد: قاتل در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرم خود اعتراف و انگیزه این جنایت را اختلافات قبلی عنوان کرد، که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

 

