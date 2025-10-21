قاتل فراری در شادگان به دام پلیس افتاد

به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ روح الله عشیری گفت: در پی وقوع یک فقره قتل شهروند شادگانی با سلاح گرم در مرداد ماه سال جاری و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و دستگیری قاتل به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس شهرستان شادگان با استفاده از اقدامات فنی و تخصصی موفق به شناسایی محل اختفای قاتل در شهرستان محمود آباد استان مازندران شدند و در یک عملیات پلیسی پس از هماهنگی‌های لازم قاتل را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شادگان خاطرنشان کرد: قاتل در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرم خود اعتراف و انگیزه این جنایت را اختلافات قبلی عنوان کرد، که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

