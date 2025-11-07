مشکلات توسعه زراعت چوب در گلستان برطرف شود

به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، گلستان با ۴۵۲ هزار هکتار جنگل، یکی از سبزترین استان‌های کشور محسوب می‌شود. از این میزان، ۳۷۲ هزار هکتار جنگل طبیعی هیرکانی و ۸۰ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت است. در مناطق شرقی استان، با بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین شیب‌دار، هزاران هکتار اراضی محاط و زمین‌های کم‌بازده، ظرفیت عظیمی برای جنگل‌کاری و زراعت چوب وجود دارد.

با توجه به اجرای طرح تنفس جنگل‌ها و توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی، که اقدامی منطقی و ضروری تلقی می‌شود، زراعت چوب باید به‌عنوان یک طرح ملی و سیاست‌گذاری توسعه و اشتغال مورد توجه جدی قرار گیرد.

در حال حاضر، کاهش منابع آبی ناشی از کاهش بارش باران و برف، تغییرات اقلیمی، قیمت پایین چوب نسبت به محصولات دیگر، نبود مکانیزم تضمینی برای خرید چوب‌آلات از تولیدکنندگان، عدم پوشش بیمه‌ای و نهادینه نشدن فرهنگ فعالیت در این بخش، از جمله مشکلات توسعه زراعت چوب در استان گلستان است.

کارشناسان منابع طبیعی بارها اعلام کرده‌اند که اگر کشاورزان استان بخشی از زمین‌های خود را به زراعت چوب اختصاص دهند، می‌توان شاهد تحولی بزرگ در ایجاد درآمد پایدار و رونق اقتصادی استان بود. با این حال، کشاورزانی که قصد ورود به این حوزه را دارند، با مشکلات متعددی مواجه‌اند؛ موضوعی که باعث کاهش تمایل عمومی به اجرای این طرح شده است.

در چنین شرایطی، نبود سیاست‌های تشویقی موجب شده کشاورزان تمایلی به کاشت درخت با گونه‌های سریع‌الرشد در زمین‌های کشاورزی خود نداشته باشند. این موضوع نیازمند ورود جدی مسئولان برای رفع موانع موجود است.

یکی از کشاورزان استان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: طی سال‌های اخیر بارها اعلام شده که می‌توانیم زراعت چوب انجام دهیم، اما چندین بار به اداره منابع طبیعی شهرستان مراجعه کردیم و متأسفانه به نتیجه نرسیدیم.

اکبر حقیقی افزود: در دو نوبت مراجعه برای دریافت زمین، اعلام شد که زمین لازم وجود ندارد. پس از اعتراض، دو قطعه زمین معرفی شد که دسترسی به آن‌ها بسیار دشوار بود و اجرای زراعت چوب در آن‌ها عملاً غیرممکن است.

وی ادامه داد: حتی اگر زمین مناسب تهیه شود، آیا بانک‌ها تسهیلات لازم را پرداخت می‌کنند؟ یا فقط پرونده تشکیل می‌دهند و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود؟ ما از مسئولان درخواست داریم که زراعت چوب را به نتیجه برسانند و این طرح فقط در حد شعار باقی نماند.

علی‌اصغر نیکویی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: طرح زراعت چوب از سال‌های گذشته در گلستان آغاز شده و اکنون با استقبال روزافزون بهره‌برداران، به‌ویژه در کاشت گونه مقاوم و سازگار صنوبر، رو به گسترش است. اجرای این طرح ملی در نواحی شمالی و شرقی استان که پوشش درختی کمتری دارند، فواید زیادی به همراه دارد.

وی افزود: در سال جاری، ۳۸۵ هزار اصله نهال زراعت چوب در استان تولید شده که بخش مهمی از نیاز بهره‌برداران و علاقه‌مندان را تأمین می‌کند. توسعه زراعت چوب، بهترین و پایدارترین مسیر برای تأمین مواد اولیه صنعت چوب و کاغذ کشور است.

نیکویی ادامه داد: در شرایط فعلی استان، توسعه زراعت چوب یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با بحران تخریب و نابودی جنگل‌های باقیمانده است. درختان صنوبر بیشترین کاربرد را در این طرح دارند.

وی با اشاره به مزایای کاشت صنوبر گفت: این درختان می‌توانند به‌عنوان بادشکن اطراف مزارع، ایجاد فضای سبز، تولید چوب‌های کم‌قطر برای صنایع سلولوزی و چوب‌های قطور برای صنایع چوب مورد استفاده قرار گیرند. این طرح علاوه بر تأمین اقتصادی، اشتغال پایدار ایجاد کرده و فشار بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی را کاهش می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان همچنین اعلام کرد: از تمامی افراد علاقه‌مند به اجرای زراعت چوب دعوت می‌کنیم با مراجعه به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها، آمادگی خود را اعلام کنند. اجرای این طرح در اراضی ملی نیز نیازمند صدور مجوزهای لازم از سوی شرکت آب منطقه‌ای گلستان برای تأمین آب است.

وی گفت: هزار و ۳۴۲ هکتار اراضی ملی مستعد در شمال استان برای زراعت چوب شناسایی شده‌اند. همچنین اداره کل منابع طبیعی گلستان نهال رایگان توزیع می‌کند و این بسته حمایتی همچنان ادامه دارد تا کشاورزان بتوانند طرح زراعت چوب را عملیاتی کنند.

