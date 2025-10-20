خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داماد قاتل در مراغه به دام افتاد

داماد قاتل در مراغه به دام افتاد
کد خبر : 1702872
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری داماد قاتل و فراری یک خانواده در این شهرسنان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ توحید فارسی عصر دوشنبه با اشاره به اینکه این واقعه قتل در روز های قبل در یکی از روستاهای اطراف مراغه روی داده بود، افزود: موضوع ناپدید شدن مردی ۴۱ ساله بلافاصله در دسترس کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی و شیوه های علمی کشف جرم، کارآگاهان به علت اختلاف خانوادگی به داماد مقتول مشکوک شده و با راهنمایی خانواده مقتول و بررسی های لازم متهم را در حال فرار در شهرستان کرج دستگیر کردند.

فارسی ادامه داد: جسد پدر زن ۴۱ ساله که با ضربات سخت به سر به قتل رسیده و در داخل گودال آب انداخته شده بود نیز کشف و برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی با بیان اینکه قاتل در اعترافات خود اعلام کرد پدر زنش را به علت اختلاف خانوادگی به قتل رسانده است، افزود: پرونده قتل پس از تکمیل مقدماتی تحویل مقام قضائی شده و قاتل نیز روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی مراغه یادآوری کرد: فراگیری مهارت های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران خانوادگی می‌توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ