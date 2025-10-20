داماد قاتل در مراغه به دام افتاد

به گزارش ایلنا، سرهنگ توحید فارسی عصر دوشنبه با اشاره به اینکه این واقعه قتل در روز های قبل در یکی از روستاهای اطراف مراغه روی داده بود، افزود: موضوع ناپدید شدن مردی ۴۱ ساله بلافاصله در دسترس کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی و شیوه های علمی کشف جرم، کارآگاهان به علت اختلاف خانوادگی به داماد مقتول مشکوک شده و با راهنمایی خانواده مقتول و بررسی های لازم متهم را در حال فرار در شهرستان کرج دستگیر کردند.

فارسی ادامه داد: جسد پدر زن ۴۱ ساله که با ضربات سخت به سر به قتل رسیده و در داخل گودال آب انداخته شده بود نیز کشف و برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی با بیان اینکه قاتل در اعترافات خود اعلام کرد پدر زنش را به علت اختلاف خانوادگی به قتل رسانده است، افزود: پرونده قتل پس از تکمیل مقدماتی تحویل مقام قضائی شده و قاتل نیز روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی مراغه یادآوری کرد: فراگیری مهارت های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران خانوادگی می‌توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند.

انتهای پیام/