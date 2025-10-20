به گزارش ایلنا از خوزستان، این کودک در روزهای نخست حادثه به دلیل شدت آسیب‌های وارده، در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری و تحت مراقبت‌های دقیق پزشکی و پرستاری قرار گرفت.

رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز امروز روز دوشنبه در این خصوص اظهار کرد: تیم درمانی بیمارستان طی چند هفته گذشته با دقت و پیگیری مستمر، اقدامات درمانی گسترده‌ای از جمله شست‌وشوی زخم‌ها، تزریق چهار دوز واکسن ضد هاری، ثبت روزانه وضعیت بالینی بیمار و ارسال نمونه بزاق برای بررسی احتمال ابتلا به بیماری هاری را انجام داده است.

دکتر امیرکمال حردانی افزود: خوشبختانه با تلاش پزشکان و پرستاران، حال عمومی این کودک مطلوب ارزیابی شد و با نظر تیم پزشکی از بیمارستان ترخیص شده است.

وی تأکید کرد: مراقبت‌های خانگی و پیگیری وضعیت بالینی بیمار از سوی خانواده و شبکه بهداشت شهرستان شوش همچنان ادامه دارد.

طبق این گزارش، این حادثه چندی پیش در شهر حر از توابع شهرستان شوش رخ داده بود و انتشار خبر آن موجی از نگرانی و واکنش در میان شهروندان نسبت به افزایش تعداد سگ‌های بلاصاحب در مناطق شهری ایجاد کرد.

