رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز اعلام کرد؛

بهبود و ترخیص کودک اهل شوش که توسط سگ‌های بلاصاحب زخمی شده بود

بهبود و ترخیص کودک اهل شوش که توسط سگ‌های بلاصاحب زخمی شده بود
کودک چهار ساله اهل شهر حر از توابع شهرستان شوش، که چند هفته پیش بر اثر حمله سگ‌های ولگرد دچار جراحات شدید در ناحیه سر و صورت شده بود، پس از گذراندن دوره درمانی فشرده در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز از این مرکز درمانی مرخص شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این کودک در روزهای نخست حادثه به دلیل شدت آسیب‌های وارده، در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری و تحت مراقبت‌های دقیق پزشکی و پرستاری قرار گرفت.

رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز امروز روز دوشنبه در این خصوص اظهار کرد: تیم درمانی بیمارستان طی چند هفته گذشته با دقت و پیگیری مستمر، اقدامات درمانی گسترده‌ای از جمله شست‌وشوی زخم‌ها، تزریق چهار دوز واکسن ضد هاری، ثبت روزانه وضعیت بالینی بیمار و ارسال نمونه بزاق برای بررسی احتمال ابتلا به بیماری هاری را انجام داده است.

دکتر امیرکمال حردانی افزود: خوشبختانه با تلاش پزشکان و پرستاران، حال عمومی این کودک مطلوب ارزیابی شد و با نظر تیم پزشکی از بیمارستان ترخیص شده است.

وی تأکید کرد: مراقبت‌های خانگی و پیگیری وضعیت بالینی بیمار از سوی خانواده و شبکه بهداشت شهرستان شوش همچنان ادامه دارد.

طبق این گزارش، این حادثه چندی پیش در شهر حر از توابع شهرستان شوش رخ داده بود و انتشار خبر آن موجی از نگرانی و واکنش در میان شهروندان نسبت به افزایش تعداد سگ‌های بلاصاحب در مناطق شهری ایجاد کرد.

