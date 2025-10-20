به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در نشست بررسی طرح احداث فروشگاه بزرگ هایپرلند شیراز با اشاره به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و افزود: در شرایط حساس اقتصادی کنونی، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان نیازمند هم‌افزایی و تعامل همه‌جانبه میان نهادهای مسئول است.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در روند احداث فروشگاه هایپرلند، خواستار همکاری اداره پست با شرکت راد تجارت دیاموند شد و تصریح کرد: اداره پست موظف است قرارداد ۱۸‌ماهه‌ای را منعقد کند تا امکان جابه‌جایی از مکان فعلی به محل جدید فراهم شود. شرکت هایپرلند نیز باید در موعد مقرر، مکان مورد نظر را تحویل دهد.

گودرزی با اشاره به اهمیت زمان‌بندی دقیق در جابه‌جایی خدمات، پیشنهاد داد که اداره پست مهلت ۱۸‌ماهه‌ای را برای انتقال مکان در نظر گیرد تا فرآیند انتخاب و آماده‌سازی محل جدید با دقت و هماهنگی انجام شود.

معاون استاندار فارس همچنین با اشاره به نقش فروشگاه‌های بزرگ در تنظیم بازار و تأثیر مستقیم آن بر معیشت مردم، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی تأکید کرد و هشدار داد که هرگونه تأخیر یا عدم همکاری می‌تواند موجب بروز مشکلات بیشتر در مسیر اجرای پروژه شود.

در پایان این نشست، سه مصوبه به تصویب رسید: شرکت راد تجارت دیاموند موظف شد طرح توجیهی خود را ارائه دهد و نیز مکلف شد ظرف یک هفته نسبت به بررسی و تعیین تکلیف آن اقدام کند.

همچنین مقرر شد با نظر فرماندار، اتاق اصناف و اداره صمت، موافقت‌نامه‌ای در خصوص تأثیر مثبت فروشگاه هایپرلند بر تنظیم بازار تمدید شود.

