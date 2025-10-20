خبرگزاری کار ایران
کارشناس هواشناسی استان خبرداد:

آسمان صاف تا قسمتی ابری تا پایان هفته در گلستان

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: تا پایان هفته آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

به گزارش ایلنای گلستان، مهدیه اصحابی اظهارکرد: تا پایان هفته آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و فقط سه شنبه شب تا چهارشنبه افزایش ابر و بارش‌های خفیف و پراکنده برای استان پیش بینی می‌شود. 

وی افزود: بامداد چهارشنبه تا عصر همان روز با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده و کاهش محسوس دما در استان مواجه خواهیم شد. همچنین برای روزهای پنجشنبه و جمعه، آسمان گلستان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود. 

وی گفت: بیشینه دما فردا و پس فردا بین ۲۵ تا ۲۷ درجه خواهد بود، اما روزهای پنجشنبه و جمعه هوا گرم‌تر می‌شود.

