کارشناس هواشناسی استان خبرداد:
آسمان صاف تا قسمتی ابری تا پایان هفته در گلستان
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: تا پایان هفته آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
به گزارش ایلنای گلستان، مهدیه اصحابی اظهارکرد: تا پایان هفته آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و فقط سه شنبه شب تا چهارشنبه افزایش ابر و بارشهای خفیف و پراکنده برای استان پیش بینی میشود.
وی افزود: بامداد چهارشنبه تا عصر همان روز با افزایش ابر، بارشهای پراکنده و کاهش محسوس دما در استان مواجه خواهیم شد. همچنین برای روزهای پنجشنبه و جمعه، آسمان گلستان صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود.
وی گفت: بیشینه دما فردا و پس فردا بین ۲۵ تا ۲۷ درجه خواهد بود، اما روزهای پنجشنبه و جمعه هوا گرمتر میشود.