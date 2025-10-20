خبرگزاری کار ایران
معاون رئیس‌جمهور خبر داد؛

توجه ویژه دولت به آموزش، مهارت و توانمندی جوانان

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: آموزش، مهارت و توانمندسازی جوانان مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم قرار دارد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، زهرا بهروز آذر در آیین اختتامیه بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت در اصفهان افزود: توجه ویژه به مساله آموزش، مهارت و توانمندسازی جوانان برای شخص رئیس جمهور مهم و اقدامات عملی برای این موضوع در دولت چهاردهم به عرصه عمل آورده شده است.

وی ادامه داد: هر فردی در زندگی باید سه مفهوم خود، خانواده و کار را مورد توجه قرار دهد و برای آن‌ها برنامه داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت: مهارت های سخت و نرم، کلید ورود به دنیای جدید است.

وی با بیان اینکه امروز جشن ملی برای رشد و شکوفایی و خلاقیت جوانان برگزار شده، ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم بتواند تمام موانع را برای رشد و بالندگی جوانان این سرزمین و داشتن ایران ماهر هموار از سر راه برداشت و این مسیر را هموار کند.

بهروز آذر خاطرنشان کرد: مسابقات ملی مهارت در اصفهان از طراحی تا اجرا مطابق استانداردهای بین‌المللی و فاخر برگزار شد.

وی بیان کرد: دولت چهاردهم این باور را دارد که ایران برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و موفقیت به ۲ بال زنان و مردان نیاز دارد و این واقعیت جامعه و فرهنگ ایران اسلامی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ردپای زنان قدرتمند به عنوان کارفرما در لوح‌های تخت جمشید وجود دارد.

وی با بیان اینکه زنان در همه عرصه‌ها دوشادوش مردان هستند، افزود: نگاه مترقی به زنان در مکتب اسلام همیشه وجود داشته و زنان بزرگی همچون حضرت زهرا (س) و خدیجه (س) به عنوان الگو در مسیر پیشرفت زنان قرار داشتند.

