تامین امکانات کشت محصولات پائیزه در گلستان

به گزارش ایلنای گلستان، ابراهیم هزارجریبی گفت: مقدمات و امکانات کشت پائیزه در استان گلستان فراهم شده است و کشاورزان خواستاریم که الگوی کشت را رعایت کنند.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان برای کشت محصولات مهم مانند گندم و جو این روزها مشغول آماده‌سازی زمین‌های خود هستند افزود: کارشناسان و مراکز خدمات حمایتی کشاورزی برای کشت بهتر محصولات در کنار کشاورزان هستند. بهتر است کشاورزان تمام سطح زمین خود را فقط به کشت یک محصول اختصاص ندهند.

