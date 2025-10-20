رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
تامین امکانات کشت محصولات پائیزه در گلستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از فراهم بودن مقدمات و امکانات محصولات کشت پائیزه در استان خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، ابراهیم هزارجریبی گفت: مقدمات و امکانات کشت پائیزه در استان گلستان فراهم شده است و کشاورزان خواستاریم که الگوی کشت را رعایت کنند.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان برای کشت محصولات مهم مانند گندم و جو این روزها مشغول آمادهسازی زمینهای خود هستند افزود: کارشناسان و مراکز خدمات حمایتی کشاورزی برای کشت بهتر محصولات در کنار کشاورزان هستند. بهتر است کشاورزان تمام سطح زمین خود را فقط به کشت یک محصول اختصاص ندهند.