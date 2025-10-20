خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

تامین امکانات کشت محصولات پائیزه در گلستان

تامین امکانات کشت محصولات پائیزه در گلستان
کد خبر : 1702812
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از فراهم بودن مقدمات و امکانات محصولات کشت پائیزه در استان خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، ابراهیم هزارجریبی گفت: مقدمات و امکانات کشت پائیزه در استان گلستان فراهم شده است و کشاورزان خواستاریم که الگوی کشت را رعایت کنند. 

وی با  اشاره به اینکه کشاورزان برای کشت محصولات مهم مانند گندم و جو این روزها مشغول آماده‌سازی زمین‌های خود هستند افزود: کارشناسان و مراکز خدمات حمایتی کشاورزی برای کشت بهتر محصولات در کنار کشاورزان هستند. بهتر است کشاورزان تمام سطح زمین خود را فقط به کشت یک محصول اختصاص ندهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ