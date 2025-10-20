خبرگزاری کار ایران
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان؛

ضرورت ارتباط اثرگذار روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها، صدا و سیما و خبرنگاران

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان بر ضرورت ارتباط اثرگذار روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها، صدا و سیما و خبرنگاران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا آریایی روز دوشنبه بیست و هشتم مهر ماه در نشست شورای روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی لرستان اظهار داشت: وظایف روابط عمومی‌ها در گذشته محدود به کارهای ساده‌ای همچون تهیه پلاکارد یا برگزاری مراسم بود، اما امروز با گسترش فضای مجازی و فناوری‌های ارتباطی، روابط عمومی‌ها به یکی از ارکان اصلی مدیریت و تصمیم‌سازی تبدیل شده‌اند. 

وی افزود: مدیران روابط عمومی باید افرادی خلاق، آموزش‌پذیر، انتقادپذیر و توانمند در تعامل باشند تا بتوانند تصویر واقعی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی ارائه دهند و ارتباط موثری میان مردم و مدیران برقرار کنند. 

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان با اشاره به اهمیت انتخاب اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها تصریح کرد: لازم است در انتخاب این افراد، معیارهایی چون تعهد، تعامل‌پذیری و توانایی در انتقال مسائل به مدیریت ارشد استان مدنظر قرار گیرد و از انتخاب‌های سلیقه‌ای و غیرتخصصی پرهیز شود. 

آریایی با تاکید بر نقش موثر روابط عمومی‌ها در ارتقای کیفیت جلسات اداری گفت: روابط عمومی باید با برنامه‌ریزی دقیق، نقاط ضعف و قوت جلسات را شناسایی و به مدیران منتقل کند تا کارایی و اثربخشی تصمیمات افزایش یابد. 

وی همچنین بر ضرورت ارتباط اثرگذار روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها، صدا و سیما و خبرنگاران تاکید کرد و افزود: انعکاس درست عملکرد دستگاه‌ها تنها به معرفی مدیر محدود نیست، بلکه باید تلاش کارکنان و واحدهای مختلف نیز برای آگاهی مردم بازتاب داده شود. 

آریایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده اظهار داشت: این انتخابات برای نخستین بار به‌صورت تمام‌الکترونیکی و در دولت چهاردهم برگزار می‌شود که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

وی افزود: از روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود افراد توانمند، باهوش و دلسوز را به حضور در عرصه انتخابات شوراها ترغیب کنند چراکه شوراهای قوی می‌توانند نقش موثری در بهبود وضعیت شهرها و تصمیم‌گیری‌های محلی داشته باشند. 

آریایی خاطرنشان کرد: برگزاری این انتخابات در شرایط خاص منطقه‌ای و با قانون جدید انتخابات، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و روابط عمومی‌ها را دوچندان کرده و نیازمند هماهنگی، دقت و تلاش مضاعف است.

