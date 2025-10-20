توضیحات مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز درباره فوت یک دانشآموز
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز با اظهار تاسف درباره درگذشت دانشآموز شیرازی، گفت: بر اساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانشآموز، فوت این دانشآموز در منزل رخ داده است
به گزارش ایلنا، مجید احمدی درباره خبر منتشر شده در رسانهها در مورد فوت دانشآموز یکی از مجتمعهای آموزشی این ناحیه، با اظهار تاسف از درگذشت این دانشآموز، گفت: پس از اطلاع از این حادثه بلافاصله تیمی از کارشناسان این اداره درباره این حادثه تشکیل شد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز افزود: بر اساس شواهد اولیه و اظهارات پدر دانشآموز، فوت این دانشآموز در منزل اتفاق افتاده است.
احمدی درباره مطالب منتشرشده در مورد نحوه رفتار معاون این آموزشگاه با دانشآموز یادشده، نیز گفت: هیچ شواهدی دال بر بروز تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه مشاهده نشده و فیلم دوربین مداربسته مدرسه نیز بر این موضوع صحه میگذارد.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز تصریح کرد: پدر دانشآموز معتقد است تلفن معاون مدرسه به من زمینهساز انجام این حادثه توسط فرزندم در منزل شده است و معاون مدرسه نیز اعلام کرده است در پی بروز یک مسالهی تربیتی در مدرسه، طی تماس تلفنی از پدر دانشآموز خواستم روز بعد برای گفتوگو در مورد نحوه رفتار فرزندتان به مدرسه بیایید.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز گفت: چون در زمینه ابعاد این حادثه ابهام وجود دارد و خانواده در حال پیگیر قضایی این حادثه هستند، ما نیز منتظر اعلام نظر مراجع ذیصلاح هستیم.