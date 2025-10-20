مدیرکل کمیته امداد فارس خبرداد؛
اعطای بیش از ۲۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به نیازمندان در نیمه نخست امسال
مدیرکل کمیته امداد استان فارس از کسب رتبه دوم کشوری این استان در جذب منابع «قرضالحسنه ماندگار» خبر داد و گفت: حجم مشارکت بیسابقه خیرین، منجر به اعطای بیش از ۲۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به نیازمندان در نیمه نخست سال جاری شده است.
موصلی با تأکید بر شفافیت مالی صندوق، افزود: علاوه بر طرح قرض ماندگار، خیرین فارس در طرحهای دیگر شامل سپرده ویژه (مسئولیت اجتماعی و وجوه ادارهشده) نیز حضوری فعال داشته و در مجموع ۲۵۰ میلیارد ریال در این بخشها سپردهگذاری شده است. این میزان مشارکت گسترده، نشاندهنده اعتماد عمومی به سازوکارهای شفاف و منطبق بر اصول بانکداری اسلامی صندوق امداد ولایت است.
مدیرکل کمیته امداد فارس تشریح کرد: منابع جذب شده مستقیماً در خدمت محرومان قرار گرفته است؛ بهطوری که در نیمه اول سال جاری، بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش ۲۴۰۰ میلیارد ریال برای تأمین مسکن، ایجاد اشتغال، درمان، تحصیل و تأمین جهیزیه خانوادههای نیازمند و ایتام پرداخت شده است.
وی به انضباط مالی دریافتکنندگان تسهیلات اشاره کرد و گفت: دریافتکنندگان تسهیلات، افرادی شریف و منظم هستند که اقساط خود را بهموقع پرداخت میکنند. این انضباط منجر به نرخ معوقات بسیار پایین، یعنی ۰/۴۵ درصد شده که در مقایسه با سایر نهادهای مالی در کشور، آماری درخشان است.
موصلی خاطرنشان کرد: صندوق قرضالحسنه امداد ولایت، بستری امن و شرعی برای خیرینی است که دغدغه شبهات ربوی در نظام بانکی دارند و میخواهند منابع مالیشان مستقیماً برای رفع نیازهای ضروری نیازمندان هدایت شود.