ضرب‌الاجل استاندار مازندران به شهرداران؛ ساماندهی سرعت‌کاه ها و نخاله‌های کنار جاده تا ۱۰ آبان

در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان که به ریاست استاندار و با حضور معاون عمرانی استاندار و شهرداران استان در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، استاندار مازندران ضرب‌الاجلی قاطع تا ۱۰ آبان برای ساماندهی وضعیت سرعت‌کاه‌ها و نخاله‌های جاده‌ای تعیین کرد. ‎

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان با تأکید بر ضرورت زیباسازی شهری و حفظ محیط‌زیست، خطاب به شهرداران گفت: تا دهم آبان ماه باید تمامی سرعت‌کاه‌های غیرمجاز جمع‌آوری شوند و آن دسته از سرعت‌کاه‌هایی که ازنظر کارشناسی ضروری هستند، به‌صورت استاندارد، بارنگ هشداردهنده، علائم ایمنی و برجسته‌سازی مناسب اصلاح شوند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مناطقی که نخاله‌ها و زباله‌ها در حاشیه جاده‌های اصلی و فرعی به شکل نامطلوبی رهاشده‌اند افزود: پاک‌سازی کامل این مناطق باید تا موعد مقرر انجام شود. تیم‌های بازرسی به مناطق اعزام خواهند شد و در صورت عدم اقدام مناسب، برخورد صورت خواهد گرفت.

 استاندار مازندران با اشاره به نقش سرعت‌کاه‌های غیرمجاز در بروز حوادث ناگوار، این موضوع را یکی از اولویت‌های جدی مدیریت استان دانست و گفت: سلامت شهروندان، زیبایی بصری شهرها و حفظ محیط‌زیست برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و در این مسیر هیچ‌گونه اهمالی پذیرفته نیست.

