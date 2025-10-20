به گزارش ایلنا، مهدی یونسی در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان با تأکید بر ضرورت زیباسازی شهری و حفظ محیط‌زیست، خطاب به شهرداران گفت: تا دهم آبان ماه باید تمامی سرعت‌کاه‌های غیرمجاز جمع‌آوری شوند و آن دسته از سرعت‌کاه‌هایی که ازنظر کارشناسی ضروری هستند، به‌صورت استاندارد، بارنگ هشداردهنده، علائم ایمنی و برجسته‌سازی مناسب اصلاح شوند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مناطقی که نخاله‌ها و زباله‌ها در حاشیه جاده‌های اصلی و فرعی به شکل نامطلوبی رهاشده‌اند افزود: پاک‌سازی کامل این مناطق باید تا موعد مقرر انجام شود. تیم‌های بازرسی به مناطق اعزام خواهند شد و در صورت عدم اقدام مناسب، برخورد صورت خواهد گرفت.

استاندار مازندران با اشاره به نقش سرعت‌کاه‌های غیرمجاز در بروز حوادث ناگوار، این موضوع را یکی از اولویت‌های جدی مدیریت استان دانست و گفت: سلامت شهروندان، زیبایی بصری شهرها و حفظ محیط‌زیست برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و در این مسیر هیچ‌گونه اهمالی پذیرفته نیست.

انتهای پیام/