حادثه در جویبار و نوشهر/ بی احتیاطی رانندگان بازهم قربانی گرفت!
رئیس پلیسراه فرماندهی انتظامی استان مازندران از وقوع 2 فقره تصادف منجر به فوت رانندگان خودرو در شهرستانهای جویبار و نوشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی از وقوع دو فقره تصادف منجر به فوت در شهرستانهای جویبار و نوشهر خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه در این حوادث، رانندگان هر دو وسیله جان خود را از دست دادند.
وی با ابراز تأسف از این حوادث تلخ، علت اصلی بیشتر تصادفات رانندگی در محورهای استان را بی توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت غیرمجاز، سبقتهای غیرمجاز و عدم توجه به جلو عنوان کرد.
سرهنگ عبادی تأکید کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در محورهای استان، بهویژه در روزهای پایانی هفته، از رانندگان انتظار میرود با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی، استفاده از کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، زمینهساز سفری ایمن برای خود و دیگران باشند.
رئیس پلیسراه مازندران افزود: مأموران پلیسراه بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان حضور فعال دارند و با تخلفات حادثهساز ازجمله سرعت و سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی برخورد قاطع خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نشانه فرهنگ و مسئولیتپذیری اجتماعی هر راننده است و همکاری شهروندان با پلیس میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات و نجات جان هموطنان ایفا کند.