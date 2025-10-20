دستگیری قاتل مرد 60 ساله در محمودآباد

به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جعفر افضلی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل فردی 60 ساله در شهرستان محمودآباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارگاهان با تشکیل کارگروه تخصصی پیگیری پرونده را در دستور کار خود قرار داده و با بهره‌گیری از قابلیت و ظرفیت‌های جامعه اطلاعاتی و با اشراف اطلاعاتی، نهایتاً متهم که فردی 30 ساله بوده را در مخفیگاهش در کمتر از یک ساعت دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: متهم در تحقیقات و بازجویی به‌عمل‌آمده به جرم ارتکابی خود اعتراف و دلیل و انگیزه قتل را نزاع و اختلاف با مقتول اعلام که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ افضلی با تأکید بر اینکه مردم همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، خاطرنشان کرد: پلیس به‌طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می‌رود شهروندان عزیز نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، بااطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی 110 اطلاع دهند.

