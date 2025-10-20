حمایت بانکی از جوانان چهارمحال و بختیاری؛ تسهیلات ازدواج بدون نیاز به میانگین حساب
سرپرست معاونت امور جوانان اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس قرارداد همکاری منعقدشده میان اداره کل ورزش و جوانان استان و مدیریت امور شعب بانک تجارت استان، زوجهای جوان میتوانند بدون نیاز به میانگین معدل حساب، از تسهیلات ویژه ازدواج و تامین جهیزیه، بهرهمند شوند.
به گزارش ایلنا، زهرا علی بابایی اظهارداشت: این تصمیم بر اساس قرارداد همکاری میان اداره کل ورزش و جوانان و بانک تجارت استان گرفته شده است و زوجهای جوان در استان میتوانند از تسهیلات ویژه ازدواج و تأمین جهیزیه بدون نیاز به «میانگین معدل حساب» بهرهمند شوند.
وی هدف از این طرح را «حمایت مالی از زوجهای جوان، کمک به آغاز زندگی مشترک و افزایش نرخ ازدواج» عنوان کرد.
علی بابایی افزود: این همکاری گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی جوانان و تحکیم بنیان خانواده است.
سرپرست معاونت امور جوانان اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به شعبه مرکزی بانک تجارت در شهرکرد یا معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.