حمایت بانکی از جوانان چهارمحال و بختیاری؛ تسهیلات ازدواج بدون نیاز به میانگین حساب

به گزارش ایلنا، زهرا علی بابایی اظهارداشت: این تصمیم بر اساس قرارداد همکاری میان اداره کل ورزش و جوانان و بانک تجارت استان گرفته شده است و زوج‌های جوان در استان می‌توانند از تسهیلات ویژه ازدواج و تأمین جهیزیه بدون نیاز به «میانگین معدل حساب» بهره‌مند شوند.

وی هدف از این طرح را «حمایت مالی از زوج‌های جوان، کمک به آغاز زندگی مشترک و افزایش نرخ ازدواج» عنوان کرد.

علی بابایی افزود: این همکاری گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی جوانان و تحکیم بنیان خانواده است.

سرپرست معاونت امور جوانان اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعبه مرکزی بانک تجارت در شهرکرد یا معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.

