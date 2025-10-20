خبرگزاری کار ایران
حمایت بانکی از جوانان چهارمحال و بختیاری؛ تسهیلات ازدواج بدون نیاز به میانگین حساب

حمایت بانکی از جوانان چهارمحال و بختیاری؛ تسهیلات ازدواج بدون نیاز به میانگین حساب
کد خبر : 1702582
سرپرست معاونت امور جوانان اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس قرارداد همکاری منعقدشده میان اداره کل ورزش و جوانان استان و مدیریت امور شعب بانک تجارت استان، زوج‌های جوان می‌توانند بدون نیاز به میانگین معدل حساب، از تسهیلات ویژه ازدواج و تامین جهیزیه، بهره‌مند شوند.

به گزارش ایلنا، زهرا علی بابایی اظهارداشت:  این تصمیم بر اساس قرارداد همکاری میان اداره کل ورزش و جوانان و بانک تجارت استان گرفته شده است و  زوج‌های جوان در استان  می‌توانند از تسهیلات ویژه ازدواج و تأمین جهیزیه بدون نیاز به «میانگین معدل حساب» بهره‌مند شوند.

وی هدف از این طرح را «حمایت مالی از زوج‌های جوان، کمک به آغاز زندگی مشترک و افزایش نرخ ازدواج» عنوان کرد.

علی بابایی افزود: این همکاری گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی اقتصادی جوانان و تحکیم بنیان خانواده است.

سرپرست معاونت امور جوانان اداره ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعبه مرکزی بانک تجارت در شهرکرد یا معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه کنند.

 

