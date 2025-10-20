نمایش «جهنمیان» راهی جشنواره تئاتر فجر می شود؛
افتخار آفرینی هنرمندان فارس در جشنواره ملی تئاتر اقتباس
در پی شرکت جمعی از هنرمندان نمایش شهرستان فسا در «دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس» شاهین شهر اصفهان؛ گروه نمایش «جهنمیان» کاری مشترک از هنرمندان شهرستان فسا و دیگر شهرستانهای استان فارس، مقام اول را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، این نمایش نوشته یوسف شکوهی و با طراحی و کارگردانی محمد(آژمان) بیژنی نسب(از هنرمندان توانای شهرمان) اجرا شد و در بخشهای کارگردانی، بازیگری مرد، طراحی گریم، لباس و صحنه دیپلم افتخار و تقدیر نامه دریافت کرد.
همچنین بازیگران خردسال نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.
گفتنی است پس از این افتخارآفرینی، نمایش «جهنمیان» راهی چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر خواهد شد تا هنر استان فارس را در سطح ملی و بینالمللی به نمایش بگذارد.
جمالزاده، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا، این موفقیت را مایه افتخار هنرمندان و جامعه فرهنگی استان فارس دانست که نشاندهنده تلاش و خلاقیت هنرمندان جوان ما بود.