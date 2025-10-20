خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمایش «جهنمیان» راهی جشنواره تئاتر فجر می شود؛

افتخار آفرینی هنرمندان فارس در جشنواره ملی تئاتر اقتباس

افتخار آفرینی هنرمندان فارس در جشنواره ملی تئاتر اقتباس
کد خبر : 1702568
لینک کوتاه کپی شد.

در پی شرکت جمعی از هنرمندان نمایش شهرستان فسا در «دومین جشنواره ملی تئاتر اقتباس» شاهین شهر اصفهان؛ گروه نمایش «جهنمیان» کاری مشترک از هنرمندان شهرستان فسا و دیگر شهرستان‌های استان فارس، مقام اول را کسب کرد.

به گزارش ایلنا، این نمایش نوشته یوسف شکوهی و با طراحی و کارگردانی محمد(آژمان) بیژنی نسب(از هنرمندان توانای شهرمان) اجرا شد و در بخش‌های کارگردانی، بازیگری مرد، طراحی گریم، لباس و صحنه دیپلم افتخار و تقدیر نامه دریافت کرد.

همچنین بازیگران خردسال نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

گفتنی است پس از این افتخارآفرینی، نمایش «جهنمیان» راهی چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر خواهد شد تا هنر استان فارس را در سطح ملی و بین‌المللی به نمایش بگذارد.

جمالزاده، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا، این موفقیت را مایه افتخار هنرمندان و جامعه فرهنگی استان فارس دانست که نشان‌دهنده تلاش و خلاقیت هنرمندان جوان ما بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ