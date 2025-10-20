معاون وزیر صمت:
میانگین واحدهای راکد شهرکهای صنعتی کشور حدود ۱۲ درصد از کل واحدهای مستقر است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور گفت:میانگین واحدهای راکد شهرکهای صنعتی کشور حدود ۱۲ درصد از کل واحدهای مستقر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، رضا انصاری روز دوشنبه بیست و هشتم مهر ماه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی جدید و حدود هزار واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در کشور بهره برداری و احیا شده است.
وی افزود: میانگین واحدهای راکد شهرکهای صنعتی کشور حدود ۱۲ درصد از کل واحدهای مستقر است، در حالی که این رقم در لرستان تا چند سال پیش بیش از ۳۰ درصد بود و اکنون به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته که نشاندهنده روند رو به رشد احیای واحدهای تولیدی است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور یکی از چالشهای جدی صنعت کشور را تامین برق پایدار دانست و بیان کرد: قطعی مکرر برق در تابستان امسال به ویژه برای واحدهای کوچک، آسیب زیادی ایجاد کرد؛ بهگونهای که در برخی هفتهها قطعی برق در شهرکهای صنعتی تا سه روز در هفته رسید و موجب افزایش حدود ۱۰ درصدی هزینه تولید در سطح ملی شد.
انصاری اضافه کرد: با وجود اینکه وظیفه تولید و تامین برق بر عهده وزارت نیرو است، سازمان صنایع کوچک نیز بهصورت جبرانی وارد عمل شده و تاکنون بیش از هزار و دویست مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در کنار شهرکها و پشتبام واحدهای صنعتی کشور ایجاد کرده که از این میزان حدود ۱۲۰ مگاوات به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: سیاست وزارت صمت بر این است که تا چند سال آینده، حدود ۵۰ درصد از برق مصرفی شهرکهای صنعتی با پیک چهارهزار مگاوات از طریق انرژی خورشیدی تامین شود تا علاوه بر پایداری تولید، بخشی از فشار تورمی ناشی از نوسان انرژی نیز کاهش یابد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور ادامه داد: این طرح با هدف ارتقای زیرساختهای تولیدی و تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک اجرا میشود.