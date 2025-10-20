کیفرخواست پرونده مفقودی «سما جهانباز» در دادسرای شیراز صادر شد

​به گزارش ایلنا، کامران میرحاجی اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات پرونده مفقودی سما جهانباز دختر گمشده در شیراز در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای جنایی و جرایم امنیتی شیراز، کیفرخواست این پرونده صادر و پرونده برای صدور تصمیم نهایی به دادگاه کیفری یک شیراز ارسال شد.