دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی:
زنان کارگر آذربایجان غربی از حقوق و مزایای برابر برخوردار نیستند
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی، از وضعیت اشتغال زنان در استان و تبعیضهای ساختاری، بیتوجهی به قوانین حمایتی و ضعف در اجرای مرخصی زایمان انتقاد کرد و گفت: زنان کارگر از حقوق و مزایای برابر برخوردار نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مصطفی نژاد در مراسم معارفه دبیر اتحادیه زنان کارگر آذربایجان غربی در تشریح وضعیت زنان کارگر و شاغل در استان گفت: مشکلات این قشر را میتوان در دو بخش عمده بررسی کرد: نخست، تعارضات شغلی که به مشکلات خانوادگی نیز دامن میزند و دوم، شرایط نامطلوب محیط کار است.
وی افزود: یکی از چالشهای مهم زنان کارگر، تعارض بین نقش شغلی و نقش خانوادگی است که موجب دلسردی در روابط زناشویی و فاصلهگیری از هویت زنانه میشود.
مصطفینژاد همچنین با اشاره به مشکلات محیط کار گفت: زنان در محل کار قدرت چانهزنی کمتری نسبت به مردان دارند و همین موضوع موجب شده تا از حقوق و مزایای کمتری برخوردار شوند.
به گفته وی، در استان آذربایجان غربی ۸۷ هزار و ۸۱۷ زن بیمهشده وجود دارد که بخشی از آنان عضو اتحادیههای کارگری نیستند و از حمایتهای مربوطه بیبهرهاند.
وی با انتقاد از اجرای ناقص قوانین حمایتی ادامه داد:در برخی موارد، ماده ۹ قانون مرخصی پس از زایمان به درستی اجرا نمیشود. حتی در صورت اجرای آن، زنان پس از پایان مرخصی به کار بازگردانده نمیشوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان با اشاره به حوزههای اصلی اشتغال زنان در استان گفت: بیشتر زنان کارگر در بیمارستانها، تولیدیهای پوشاک و هتلها مشغول به کارند. همچنین در برخی مشاغل پارهوقت مانند منشی مطب، عملاً به صورت تماموقت کار میکنند اما حقوق پارهوقت دریافت کرده و بیمه کامل نیز برای آنها پرداخت نمیشود. در مواردی، بهجای بیمه کردن کارکنان واقعی، افراد آشنا و غیرشاغل تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.