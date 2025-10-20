به گزارش ایلنا از خوزستان، میثم معزی با اشاره به مراجعه بیش از ۱۰۰ هزار کودک زیر ۱۴ سال بر اثر آلودگی هوا طی سال گذشته و تأثیر مستقیم آلودگی هوا بر افزایش بیماری‌های قلبی و تنفسی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶۸ هزار مراجعه منتسب به آلودگی هوا ثبت شد؛ این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹۷ هزار و در سال ۱۴۰۳ به ۲۵۱ هزار مراجعه رسیده است که به‌طور میانگین سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش در مراجعات تنفسی را نشان می‌دهد.

معزی افزود: از میان ۲۵۱ هزار مراجعه سال گذشته، ۷۰ درصد مربوط به کودکان زیر ۱۴ سال بوده که ۵۰ درصد از آن‌ها کودکان زیر ۶ سال هستند. این در حالی است که تنها ۲۰ تخت فعال در بخش مراقبت‌های ویژه اطفال (PICU) وجود دارد که پاسخگوی حجم بالای مراجعات نیست.

وی خاطرنشان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، بیش از ۶۰ هزار نفر به‌دلیل عوارض قلبی‌ ـ‌ تنفسی ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. در ۱۸ ماه گذشته مراجعه قلبی تنفسی ناشی از آلودگی هوا افزایش ۶۶ درصدی داشته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ادامه با اشاره به سایر پیامدهای زیست‌محیطی تصریح کرد: علاوه‌بر مراجعات قلبی و تنفسی، بیش از ۳۰۰ هزار مراجعه با عوارض گوارشی صرفاً ناشی از هوا و آب آلوده در استان به ثبت رسیده است که بیانگر تأثیر گسترده آلودگی آب و هوا بر سلامت عمومی است.

معزی با تأکید بر کمبود نیروی انسانی در حوزه رزیدنتی اطفال گفت: یکی از چالش‌های جدی ما در مدیریت بیماران کودک، کمبود رزیدنت اطفال است که فشار مضاعفی بر بیمارستان‌ها وارد می‌کند.

وی یادآور شد: در سال گذشته، بیمارستان ابوذر حدود چهار ماه درگیر اوج مراجعات کودکان به‌دلیل عوارض تنفسی بود. امسال برای پیشگیری از تکرار این وضعیت، در حال آماده‌سازی سایر بیمارستان‌های بزرگ اهواز به‌عنوان مراکز درمانی پشتیبان هستیم تا در صورت بروز پیک مراجعات، خدمات به‌صورت متمرکز و بدون بحران ارائه شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید بر الزام تجهیز بیمارستان‌های جنرال به بخش اطفال افزود: تمام بیمارستان‌های بزرگ اهواز باید دارای بخش اطفال فعال باشند. در بیمارستان آیت‌الله کرمی به‌عنوان مرکز ارجاع غرب اهواز، حداقل ۲۰ تخت اطفال راه‌اندازی خواهد شد. تجهیزات این بخش با همکاری معاونت درمان و نیروی پرستاری آن با هماهنگی معاونت توسعه دانشگاه تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: در بیمارستان گلستان نیز بخش اطفال با ۲۵ تخت آماده بهره‌برداری است. سایر بیمارستان‌ها نیز موظف‌اند فعالیت بخش اطفال را در مجموعه خود حفظ و تقویت کنند.

معزی گفت: در زمان پیک مراجعه بیمارستان ابوذر، طی تنها ۳۰ روز، حدود ۱۵ هزار کودک بستری شدند و در بازه ۱۲ ساعته، ۲۷۰ بستری موقت به ثبت رسید؛ رقمی که بیانگر فشار بسیار سنگین بر حوزه درمان استان است. این در حالی است که در سطح اهواز حدود ۵۰۰ تخت اطفال کمبود وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در دوران بحران، پنج بیمارستان شامل تأمین اجتماعی، نفت، سینا، بقایی ۲ و امیرالمؤمنین(ع) برای پشتیبانی از بیمارستان ابوذر وارد عمل شدند و با همکاری آن‌ها توانستیم از شرایط بحرانی عبور کنیم. امسال نیز لازم است از هم‌اکنون بیمارستان‌های پشتیبان تعیین و آماده شوند تا در صورت بروز موج جدید، اقدامات مؤثر و سریع انجام گیرد.

