مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران:
کاهش ۱۷ درصدی تلفات حوادث رانندگی در مازندران طی نیمه نخست سالجاری
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران از کاهش ۱۷ درصدی مرگومیر ناشی از حوادث رانندگی در نیمه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی عباسی اعلام کرد: در ششماهه نخست امسال، ۲۴۴ نفر در اثر تصادفات رانندگی در استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
وی بابیان اینکه از مجموع جانباختگان، ۱۸۸ نفر مرد و مابقی زن بودهاند، افزود: شهرستان بابل با ۳۸ فوتی در صدر قرار دارد و پسازآن شهرستانهای ساری با ۳۴ و آمل با ۳۳ فوتی در رتبههای بعدی هستند. در این میان، شهرستان رامسر هیچ مورد فوتی ناشی از تصادف رانندگی را گزارش نکرده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران گفت: از مجموع ۲۴۴ فوتی ثبتشده، 182 نفر در محورهای برونشهری و راههای روستایی، ۶۲ نفر در محدودههای درونشهری جانباختهاند.
وی از افزایش ۸ درصدی مصدومان تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: طی ششماهه نخست امسال، 7 هزار و ۷۴۲ نفر به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی دانست و تأکید کرد: دستگاههای اجرایی استان میتوانند با بهرهگیری از آمارهای پزشکی قانونی، برنامهریزیهای پیشگیرانه و ارتقای آگاهی عمومی، نقش مؤثری در کاهش آمار تلفات و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی ایفا کنند.