پلمپ و انسداد ۵ حلقه چاه غیرمجاز در بروجرد
مدیرامورآب شهرستان بروجرد گفت: ۵ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان پر و مسلوب المنفعه شد.
به گزارش ایلنا، حمزه حسنوند روز دوشنبه بیست و هشتم مهر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب و در چارچوب عملیاتیسازی برنامههای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، با دستور مستقیم مقام قضائی و همراهی یگان انتظامی، ۵ حلقه چاه غیرمجاز در روستای قشلاق از توابع این شهرستان بروجرد توسط عوامل اجرائی این اداره شناسایی و با اقدام قاطعانۀ دستگاه قضائی پلمپ و مسدود شد.
وی افزود: این اقدام در راستای حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی انجام شده است.
مدیرامورآب شهرستان بروجرد گفت: برابر قوانین، برخورد قضایی و پلمپ چاههای غیرمجاز بدون هیچ اغماضی در شهرستان ادامه خواهد یافت و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد. همچنین از همگان تقاضا میشود برای حفظ حقوق عامه، در این زمینه با دستگاههای ذیربط همکاری لازم را داشته باشند.