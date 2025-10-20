وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۱۱ شهر خوزستان
با تداوم آلایندههای جوی در خوزستان، هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای امروز در خوزستان، در شهر اهواز ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم است.
بر اساس این گزارش همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آغاجاری ۱۱۱، اندیمشک ۱۰۷، بندر ماهشهر ۱۲۶، بهبهان ۱۴۱، خرمشهر ۱۲۶، سوسنگرد ۱۱۴، شادگان ۱۲۰، شوشتر ۱۱۲، گتوند ۱۳۵ و در شهر هویزه ۱۰۸ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.