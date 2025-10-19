خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی محدود در دیر؛ وقوع انفجار تکذیب شد

رئیس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دیر انتشار شایعات در فضای مجازی مبنی بر وقوع انفجار در یکی از محلات بندر دیر را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، یوسف رنجبر   اظهار کرد: هیچ‌گونه انفجار یا حادثه‌ای در این شهرستان رخ نداده و موضوع صرفاً مربوط به آتش‌سوزی نیزار در محدوده خیابان حافظ، چهارراه مطاف بندر دیر بوده است.

وی افزود: با حضور سریع نیروهای امدادی و آتش‌نشانی، آتش‌سوزی مهار شد و خوشبختانه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی به همراه نداشت.

رئیس آتش‌نشانی بندر دیر از شهروندان و کاربران فضای مجازی خواست اخبار را از منابع رسمی دریافت کرده و از بازنشر شایعات خودداری کنند.

