خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک عنوان کرد:

قرار گرفتن استان مرکزی در آستانه یک رویداد مهم حمل‌ونقل

قرار گرفتن استان مرکزی در آستانه یک رویداد مهم حمل‌ونقل
کد خبر : 1702251
لینک کوتاه کپی شد.

صادرات هیدروکربن سبک از ایستگاه راهگرد اراک به ایستگاه روزنک افغانستان

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک گفت: استان مرکزی در آستانه یک رویداد مهم حمل‌ونقل قرار دارد. در این رابطه نخستین بخش صادراتی هیدروکربن سبک به تناژ 1200 تن، متعلق به شرکت اکسیر پویان با همکاری بخش خصوصی، از ایستگاه راهگرد اراک به مقصد ایستگاه روزنک افغانستان ارسال شد.

به گزارش ایلنا، سعید ترکی افزود: انتقال این محموله به صورت حمل ترکیبی (جاده‌ای ـ ریلی) انجام شده است. محموله صادراتی از مسیر مرز ریلی شمتیغ عبور کرده است. این اتفاق فصل تازه‌ای از صادرات ریلی در منطقه تحت پوشش استان مرکزی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای موفق این عملیات، دروازه‌های جدیدی برای صادرات محصولات پتروشیمی و صنعتی ایران به بازار افغانستان و آسیای میانه ایجاد کرده است که این موفقیت نتیجه‌ همکاری بخش خصوصی، شرکت راه‌آهن و فعالان بخش لجستیک است.

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک به ظرفیت مسیر صادراتی ایجاد شده از طریق پتانسیل ریلی اشاره کرده اظهار داشت: توسعه‌ این مسیر صادراتی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان ترانزیت، می‌تواند سهم ایران را در بازار انرژی و مشتقات نفتی منطقه به طور چشمگیری افزایش دهد.

ترکی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارآمد، مسیر جدیدی از حمل‌ونقل ایمن، سریع و اقتصادی پایه‌گذاری شد. ظرفیت شکل گرفته حرکت نویدبخش و نمادی از توانمندی صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور و گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف توسعه اقتصادی و تقویت صادرات غیرنفتی ایران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ