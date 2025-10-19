به گزارش ایلنا، سعید ترکی افزود: انتقال این محموله به صورت حمل ترکیبی (جاده‌ای ـ ریلی) انجام شده است. محموله صادراتی از مسیر مرز ریلی شمتیغ عبور کرده است. این اتفاق فصل تازه‌ای از صادرات ریلی در منطقه تحت پوشش استان مرکزی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای موفق این عملیات، دروازه‌های جدیدی برای صادرات محصولات پتروشیمی و صنعتی ایران به بازار افغانستان و آسیای میانه ایجاد کرده است که این موفقیت نتیجه‌ همکاری بخش خصوصی، شرکت راه‌آهن و فعالان بخش لجستیک است.

مدیرکل راه‌آهن منطقه اراک به ظرفیت مسیر صادراتی ایجاد شده از طریق پتانسیل ریلی اشاره کرده اظهار داشت: توسعه‌ این مسیر صادراتی، علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان ترانزیت، می‌تواند سهم ایران را در بازار انرژی و مشتقات نفتی منطقه به طور چشمگیری افزایش دهد.

ترکی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارآمد، مسیر جدیدی از حمل‌ونقل ایمن، سریع و اقتصادی پایه‌گذاری شد. ظرفیت شکل گرفته حرکت نویدبخش و نمادی از توانمندی صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور و گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف توسعه اقتصادی و تقویت صادرات غیرنفتی ایران است.

انتهای پیام/