به‌گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ پیمان کرمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حفظ ایمنی عشایر در حال کوچ و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از تردد احشام در محدوده کندوان، محور کرج - چالوس از ساعت ۲۲ امشب بسته می‌شود و این محدودیت تا ۲۴ ساعت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت، آزادراه تهران - شمال نیز به‌طور کامل مسدود است و تردد فقط برای ساکنان محلی و مسافرانی که قصد تردد تا دهانه جنوبی تونل کندوان و بالعکس را دارند، مجاز خواهد بود.

رئیس پلیس راه البرز از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند و گفت: مسافران برای تردد به استان مازندران می‌توانند از مسیرهای جایگزین هراز، فیروزکوه و رشت استفاده کنند.

