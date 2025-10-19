خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه البرز:

جاده کرج - چالوس امشب به‌طور موقت بسته می‌شود / تردد فقط برای ساکنان محلی مجاز است

رئیس پلیس راه استان البرز از انسداد موقت محور کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال از ساعت ۲۲ امشب (یکشنبه ۲۷ مهر) به‌دلیل کوچ فصلی عشایر و عبور احشام در محدوده کندوان خبر داد و گفت: تردد در این مسیر تنها برای ساکنان محلی و خودروهای دارای مجوز دسترسی امکان‌پذیر خواهد بود.

به‌گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ پیمان کرمی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حفظ ایمنی عشایر در حال کوچ و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ناشی از تردد احشام در محدوده کندوان، محور کرج - چالوس از ساعت ۲۲ امشب بسته می‌شود و این محدودیت تا ۲۴ ساعت ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت، آزادراه تهران - شمال نیز به‌طور کامل مسدود است و تردد فقط برای ساکنان محلی و مسافرانی که قصد تردد تا دهانه جنوبی تونل کندوان و بالعکس را دارند، مجاز خواهد بود.

رئیس پلیس راه البرز از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در این مسیر خودداری کنند و گفت: مسافران برای تردد به استان مازندران می‌توانند از مسیرهای جایگزین هراز، فیروزکوه و رشت استفاده کنند.

